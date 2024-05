Lenny Kravitz vai dar o ‘pontapé inicial’ na final da Champions League

O cantor americano Lenny Kravitz será a atração principal do espetáculo antes da final da Liga dos Campeões, que acontecerá em 1º de junho no Estádio de Wembley (Londres) entre o Borussia Dortmund e o Real Madrid, conforme informou a UEFA nesta quinta-feira.

O quatro vezes vencedor do GRAMMY, com onze álbuns lançados em três décadas de carreira musical que venderam mais de 40 milhões de cópias em todo o mundo, recentemente recebeu o prêmio 'Music Icon Award' no People's Choice Awards 2024 e foi homenageado com uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood no início deste ano.

Kravitz agora levará seu estilo ao palco que será montado sobre a grama do Wembley minutos antes da bola rolar. O americano se apresentará para milhões de pessoas que assistirem à transmissão televisiva em mais de 200 países, no evento esportivo anual mais assistido do mundo.

"Estou cheio de energia antes da minha atuação na final da Champions em Londres, uma cidade que ocupa um lugar especial no meu coração. Vai ser um evento muito emocionante antes de uma final que significa tanto para tantos. É uma desculpa perfeita para nos reunirmos e desfrutar da música e do sentimento de camaradagem, união e coesão, e estamos ansiosos para mostrar tudo o que temos preparado", disse Kravitz.

Para Guy-Laurent Epstein, diretor de marketing da UEFA, o ‘Kick Off Show’ vai animar os fãs, com uma das atuacões emblemáticas do americano. “Nossa longa e frutífera parceria com a Pepsi nos enche de enorme orgulho, pois colaboramos para tornar esta partida emblemática do calendário futebolístico mais memorável e divertida”, comentou.

A partir de Pepsi, eles se mostraram “orgulhosos de unir mais uma vez a cidade anfitriã, milhões de espectadores de todo o mundo e um dos nomes mais icônicos da música em um espetáculo eletrizante. Kravitz é alguém que constantemente entrega o seu melhor e espalha amor e humanidade em todo o seu trabalho. Ele vive de acordo com a nossa filosofia ‘Thirsty For More’, que celebra a sede de viver, estamos ansiosos para ver como os fãs reagirão a este espetáculo único”, comentou Eric Melis, vice-presidente de marketing global de marcas de refrigerantes carbonatados da PepsiCo.