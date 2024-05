Kate Middleton viraliza após desmentir um famoso rumor sobre William: “Ele gostaria”

Apesar de já formarem um dos casais mais populares e reconhecíveis do planeta, o relacionamento do príncipe William e Kate Middleton se tornou um foco de crescente atenção pública no início de 2024, quando a princesa de Gales se afastou da cena pública para passar por um procedimento cirúrgico.

Assim, enquanto Kate se recuperava, o filho mais velho do Rei Charles mudou suas responsabilidades reais para se tornar um marido devoto e atencioso pai de família, cuidando assim de seus filhos e sua esposa.

A Princesa de Gales causou confusão ( Clive Brunskill, Dan Charity/AP)

No entanto, a atenção para a realeza britânica cresceu exponencialmente quando, após vários meses de especulações e teorias, em 22 de março, Kate Middleton compartilhou um emocionante vídeo explicando sua prolongada ausência da vida pública. A princesa revelou que, após sua cirurgia, foi diagnosticada com câncer e estava passando por uma série de quimioterapias preventivas.

Por isso, diante da falta de novas fotografias e vídeos de Kate Middleton por um longo período, as fãs da princesa têm usado as redes sociais para destacar momentos marcantes de sua vida na família real, o que resultou em uma série de imagens vintage que atualmente se tornaram virais.

De acordo com o site Mujer Hoy, um dos vídeos de maior sucesso é a resposta da princesa quando questionada sobre o persistente rumor de que, quando adolescente, tinha imagens do seu futuro marido nas paredes do seu quarto.

"Existe uma história circulando de que você tinha uma foto dele na parede", pergunta Tom Bradby, um jornalista da IVT, à futura rainha da Inglaterra em sua primeira entrevista oficial, concedida em conjunto após anunciar seu noivado com William em 2010.

No entanto, Kate não hesita em descartar o rumor imediatamente e entre risos diz: “Bem que ele gostaria. Não, eu tinha o cara do anúncio da Levi’s na minha parede, não uma foto de William, desculpe”. Esta é uma resposta dada anos atrás, mas agora se tornou viral, ganhando milhares de visualizações no TikTok.