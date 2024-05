Justin e Hailey Bieber são fotografados em sua primeira saída após anunciarem a gravidez

Justin Bieber e Hailey Bieber estão à espera do primeiro filho e assim o anunciaram em 9 de maio, quando compartilharam nas redes sociais uma sessão de fotos mostrando a renovação de seus votos e a barriguinha da modelo que já começa a aparecer.

A notícia foi divulgada após vários rumores de uma suposta crise matrimonial que os estaria levando ao divórcio, então deixaram claro que estão mais unidos do que nunca e agora estão se preparando para formar uma família juntos.

Embora o casal tenha sido um dos mais criticados de Hollywood, após se casarem em 2018 logo após o cantor terminar seu romance com Selena Gomez, eles preferiram evitar as críticas e continuar com seu romance.

Hailey Bieber no meio de sua gravidez

Desde o anúncio da publicação Justin e Hailey, eles tinham evitado se mostrar publicamente até o dia 14 de maio, quando foram vistos caminhando pelas ruas de Los Angeles.

Para a ocasião, ela não hesitou em exibir sua barriga de grávida ao aparecer com um top curto branco, juntamente com um blazer e calças largas pretas, enquanto saíam de um prédio de escritórios com vários itens na mão, incluindo sua capa viral para o telefone com tratamento labial Rhode Skin.

Ao seu estilo, ela adicionou uns mocassins pretos, óculos de sol, seus cabelos soltos e suas unhas em tom de rosa fúcsia.

Fiel ao seu estilo confortável, Justin, de 30 anos, apareceu vestindo uma camiseta branca com gráficos, shorts verde neon, tênis brancos e um boné marrom.

Depois de sua viagem ao Havaí, onde tiveram seu segundo casamento com o pastor Judah Smith, o casal saiu para fazer algumas tarefas e foram flagrados por paparazzi, mostrando que revelariam os avanços da gravidez.

O casal levou seis anos para procurar seu primeiro herdeiro, apesar do desejo de Justin de ser pai há alguns anos.

"Vou ter quantos a Hailey quiser..." disse Justin em 2020 durante uma entrevista com Ellen Degeneres.

Da mesma forma, Hailey também havia demonstrado que queria ser mãe ao lado do cantor, mas também em várias ocasiões expressou seu medo de que as críticas que costumam receber diariamente recaíssem sobre seus filhos.

“Sempre tivemos muitas conversas sobre nossos objetivos, onde queríamos estar em certa idade. Sempre quisemos nos casar jovens, ter uma família jovem e ter filhos jovens”, disse a modelo em 2021 e agora ambos verão um de seus sonhos se tornar realidade.”