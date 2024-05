Homem se submete a mais de 30 cirurgias e gasta milhões para ficar parecido com Ricky Martin

Fran Mariano, um fã argentino de Ricky Martin, confessa ter gastado mais de 850 mil euros em diferentes intervenções cirúrgicas, o equivalente a mais de 900 milhões de pesos chilenos, para se parecer com seu ídolo favorito.

Fã de Ricky Martin gastou uma fortuna para se parecer com seu ídolo: "todos me amariam"

O jovem, de 33 anos de idade, que apesar das 30 cirurgias que fez em seu corpo para se parecer com o popular cantor e ator porto-riquenho, ainda não conseguiu ter uma aparência física semelhante à do produtor musical.

De acordo com o jornal britânico The Sun, , Fran tem estado obcecado com essa ideia desde os 16 anos de idade, quando viu Ricky Martin pela primeira vez e confessou que “pensei que com essa aparência todos me amariam”.

A primeira vez que entrou na sala de cirurgia foi quando tinha apenas 18 anos de idade, e a partir daí tomou a decisão de se assemelhar o máximo possível ao seu grande ídolo.

Fran Mariano gastou mais de 800 mil euros em suas cirurgias plásticas

O jovem revelou ao meio britânico que até mesmo alguns dos procedimentos cirúrgicos pelos quais passou o deixaram lutando pela vida: "Tenho passado por muita dor física e tenho estado à beira da morte por cirurgias desnecessárias", afirmou.

Algumas das cirurgias estéticas que ele fez em diferentes partes do corpo foram no nariz, pálpebras, queixo, orelhas, maçãs do rosto, nádegas e até mesmo nos dentes. Apesar de todas essas cirurgias, a que mais complicou sua vida foi a dermolipectomia, um procedimento estético que serve para tensionar o abdômen.

"Se eu for honesto, ainda sinto que não me pareço com o Ricky Martin"

“Tive problemas com a dermolipectomia. Os pontos se abriram e comecei a perder sangue. Tive que receber três transfusões de sangue. Depois aconteceu a mesma coisa com as minhas nádegas. Meu corpo os rejeitou e tiveram que ser removidos. Também na lipoaspiração fiquei anêmico”, acrescentou.

Além disso, ele afirmou não estar arrependido, mas disse que faria as coisas de maneira diferente: “A verdade é que não tenho espaço para pensar em arrependimento, pois não é algo para o qual eu possa voltar, mas sim, agora teria decidido de forma diferente. Por exemplo, teria ficado satisfeito com minha primeira cirurgia no nariz e não ter feito três”.