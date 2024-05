Haverá casamento? Enquanto Justin será pai, Selena Gomez dará um passo adiante com Benny

Selena Gomez está passando por um bom momento profissional e pessoal ao exibir seu relacionamento com Benny Blanco após vários anos de solteirice e alguns relacionamentos intermitentes como com Justin Bieber, Nick Jonas e The Weeknd.

Agora a atriz está dando uma nova chance ao amor com o produtor, com quem parece estar bastante séria, e ele revelou detalhes dos planos que tem com a famosa.

Embora o casal tenha sido criticado, especialmente Benny, que recebeu comentários negativos sobre sua aparência, eles continuam apostando em seu romance e estão prestes a completar seu primeiro ano de namoro.

O que Benny Blanco disse sobre seus planos com Selena Gomez

Depois que Justin Bieber, que viveu um romance ardente com Selena Gomez, anunciou que será pai ao lado de Hailey Bieber, agora Benny decidiu revelar seus planos futuros com sua parceira e deixou muitos surpresos.

Benny não tem dúvidas sobre seu amor por Selena, por isso está disposto a levá-la ao altar, embora prefira levar o compromisso com calma.

"Eu levo isso com calma. Mas eu sei que quando a vejo, eu me digo: 'Não consigo imaginar um mundo melhor do que este'. E é isso que sempre digo a ela", disse durante uma entrevista no programa de rádio do veterano Howard Stern.

Da mesma forma, Blanco não descarta se tornar pai ao lado da celebridade de 31 anos, que também deseja ser mãe.

"Esse é o meu próximo objetivo. Tenho um monte de afilhados, um monte de sobrinhos. Adoro estar rodeado de crianças", revelou.

No entanto, o artista foi ainda mais longe, já que Stern quis saber se ele formaria uma família com a ex de Justin, que até é sua amiga.

“Quer ter filhos com a Selena? Já lhe disse que quer ter filhos?”, perguntou, ao que ele respondeu firmemente: “É sempre um assunto de conversa para mim, todos os dias”.

Selena e Benny decidiram tornar público seu romance depois de alguns anos de amizade e, embora ele a tenha criticado há alguns anos ao mencionar seu passado com Bieber, acabou completamente apaixonado e deixaram suas diferenças para trás.

A relação de Selena com Justin continua afetando sua vida, pois, no meio do anúncio da espera do primeiro filho do cantor e da modelo, as tendências se focaram nela, após o relacionamento que tiveram com idas e vindas, inclusive, ela afirmou ter sido vítima de violência psicológica.