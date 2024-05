Foram vazadas fotos de Leonor com suposto amante de sua mãe, a Rainha Letizia, da Espanha

Letizia Ortiz já está há vários meses muito desconfortável com as ações de Jaime del Burgo, o polêmico empresário espanhol que afirma ter tido um longo romance com a soberana espanhola, e tem tentado manter a calma a todo custo.

A realidade é que a relação entre Letizia e Jaime sempre foi boa; por ser marido de Telma Ortiz, irmã da consorte, ele sempre estava presente na maioria dos planos familiares, compartilhando viagens, refeições e aniversários com Felipe, sua esposa e as jovens. Por isso, surpreende o impacto da notícia de seu suposto caso amoroso quando veio à tona.

"A rainha tem estado 'triste' com toda essa polêmica alimentada por del Burgo", publicou recentemente a jornalista espanhola Pilar Eyre. E não é para menos, todos os dias surgem novos rumores sobre um suposto relacionamento com seu ex-cunhado. Na verdade, na conta de X de Srta Cotilleo, apareceu uma foto de anos atrás com Jaime del Burgo e a princesa Leonor de mãos dadas.

Jaime del Burgo afirma ter tido um caso amoroso com a soberana espanhola

“A traição que Letizia deve sentir com Jaime é forte. No final, essas coisas, suponho, afetam mentalmente em quem confiar ou não”, diz a imagem do X.

Ao lado deles, caminhava um jovem Felipe VI junto com sua outra filha Sofia, de acordo com o que foi relatado pela Caras. Claramente, o monarca espanhol não imaginava o tipo de traição que viveria por parte de Letizia Ortiz e de sua cunhada. A imagem revela não apenas a boa relação entre eles, mas também o carinho que a princesa de Astúrias tinha por seu então tio político. Sem dúvida, hoje essa imagem tem outro significado e provavelmente a rainha da Espanha não vai gostar nada disso.