Filmes na Netflix que sairão da plataforma em maio

Adoramos sempre que a Netflix anuncia lançamentos em sua plataforma, no entanto, quando chega a hora de nos despedirmos dos filmes que um dia desfrutamos repetidamente, pode haver um sentimento de vazio. Embora possa ser decepcionante para aqueles que se envolveram em um filme em particular, existem várias razões por trás dessa prática.

ANÚNCIO

Em primeiro lugar, os direitos de licença desempenham um papel crucial na disponibilidade de conteúdo na Netflix. A plataforma adquire os direitos para transmitir programas e filmes por um período de tempo específico, e uma vez que o contrato expira, a série pode ser removida de sua biblioteca. Isso pode acontecer por uma variedade de motivos, como acordos exclusivos com outros serviços de streaming, custos de renovação proibitivos ou mudanças na estratégia de conteúdo da Netflix.

Além disso, a Netflix constantemente avalia o desempenho de seus programas em termos de audiência. Se uma série não consegue atrair uma quantidade suficiente de espectadores ou não gera interesse o bastante ao longo do tempo, é possível que a plataforma decida removê-la para abrir espaço para novo conteúdo que possa ter um impacto maior. Em um mercado saturado de opções de entretenimento, a empresa deve tomar decisões difíceis sobre quais programas manter e quais retirar para manter sua base de usuários engajada e atrair novos assinantes.

Então, se você está curioso sobre quais filmes estão prestes a sair, aqui está uma lista para você.

Filmes que saem da plataforma Netflix em maio

Jogos Vorazes

Jogos Vorazes Toda a saga está saindo da plataforma Netflix (Lionsgate)

Nos mergulha em um mundo distópico onde os distritos são obrigados a enviar adolescentes para competir em um evento televisado mortal. Katniss Everdeen se torna um símbolo de resistência enquanto luta por sua vida e desafia o Capitolio.

Jogos Vorazes: Em Chamas

A história continua com Katniss e Peeta enfrentando as consequências de sua vitória nos Jogos Vorazes. O Capitólio procura sufocar qualquer indício de rebelião, mas Katniss se torna um símbolo de esperança para os distritos oprimidos.

Jogos Vorazes: A Esperança - Parte 1

Este filme nos leva ao coração da revolução enquanto Katniss se une à luta contra o Capitol. Com a ajuda de uma equipe de rebeldes, ela luta para libertar os distritos e salvar Peeta, que está sendo usado como arma contra ela.

ANÚNCIO

Jogos Vorazes: A Esperança - O Final

O filme segue Katniss enquanto ela lidera uma missão para derrubar o presidente Snow e libertar Panem. No meio da guerra e da traição, Katniss enfrenta decisões difíceis enquanto luta por um futuro melhor para seu mundo.

O Impossível

O Impossível O filme de Bayona é baseado nos acontecimentos reais do tsunami que atingiu a Tailândia em 2004 (Netflix)

Baseado em fatos reais, segue uma família que fica separada e desorientada depois do tsunami que devastou a Tailândia em 2004. O filme mostra sua luta desesperada para sobreviver e se reunir em meio ao caos e destruição.

Sobrenatural

Este filme de terror segue uma família que se muda para uma nova casa, apenas para descobrir que está possuída por forças malignas que têm como alvo seu filho. Com elementos de suspense e sustos, o filme explora os limites entre o sobrenatural e o real.

Los Angeles Cidade Proibida

Passada em Los Angeles dos anos 50, o filme segue três detetives que investigam um assassinato relacionado com a corrupção policial e o mundo do entretenimento. Com reviravoltas inesperadas e uma trama complexa, o filme oferece um retrato sombrio e fascinante da cidade e de seus habitantes.

O Vizinho

O Vizinho Essas produções estão saindo da Netflix (Sony Pictures Releasing)

Um thriller psicológico que segue um casal interracial que se muda para um bairro tranquilo apenas para enfrentar a hostilidade e assédio de seu vizinho, um policial perturbado. O filme aborda temas de racismo, intolerância e paranoia.

Mick temporadas 1-2

Esta série de comédia segue uma mulher despreocupada que é obrigada a cuidar de seus sobrinhos mimados depois que seus pais fogem do país. Com um humor irreverente e situações absurdas, a série oferece uma visão hilariante da dinâmica de uma família disfuncional.

Noé

Noé Essas produções estão saindo da Netflix (Paramount)

Uma adaptação do conto bíblico de Noé e a arca, dirigida por Darren Aronofsky. O filme segue Noé enquanto constrói a arca para salvar sua família e as criaturas do mundo de um dilúvio catastrófico. Com elementos de fantasia e drama, o filme explora temas de fé, redenção e a luta pela sobrevivência.

Oh, Ramona!

Uma comédia romântica que segue as desventuras de um adolescente chamado Andrei, que se apaixona loucamente por uma garota chamada Ramona. No entanto, seu caminho para o amor está cheio de obstáculos e mal-entendidos cômicos.

Fragmentado

Um thriller psicológico que segue um homem com transtorno de identidade dissociativo que sequestra três adolescentes. O filme explora as diferentes personalidades do homem e as complexidades de sua mente enquanto as garotas lutam para escapar de seu cativeiro.