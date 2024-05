Filha de Salma Hayek reaparece ao lado de sua irmã e preocupa os fãs

Mais uma vez, a filha de Salma Hayek, Valentina Paloma Pinault, está se tornando tendência depois de aparecer no desfile Cruise 2025 da Gucci, que ocorreu no início da semana no Tate Modern, em Londres. Sua pose para as fotos não agrada aos internautas, que a criticam repetidamente, mas ela não dá importância, pois aparentemente tem uma alta autoestima.

ANÚNCIO

No dia 14 de maio, aconteceu este encontro com a moda e toda a família Pinault compareceu, uma vez que François Henri Pinault é o proprietário do grupo Artemis, que abriga a prestigiosa casa de moda. Os outros dois filhos do empresário, François Henri e Mathilde, também desfrutaram do desfile e aproveitaram para tirar algumas fotos.

Os três irmãos posaram da mesma forma: circunspectos. Todos vestidos elegantemente de preto e sem mostrar um sorriso foram retratados, mas foi a mais nova, que chamou toda a atenção, pois Valentina também é a mais midiática de todas. Os três irmãos se dão super bem, e Valentina e Mathilde compartilham sua afinidade pela moda.

No entanto, os internautas mostraram-se preocupados com a falta de sorriso de Valentina, de 16 anos: "Salma é só peito e a filha é uma criança triste 😢 por alguma razão. Isso não é bom", "Deveriam comprar um sorriso", "!Apesar do dinheiro, a filha gótica e sombria! E com este negro! Terrível!" e "A filha sempre tão alegre 😱🤦‍♀️", comentaram nas redes sociais.

No entanto, no vídeo que a atriz compartilhou sobre os preparativos para o evento, a adolescente aparece sorridente e desfrutando do momento ao lado de sua mãe e sua irmã. Até mesmo parece estar brincando ao lado delas. Valentina foi criticada não apenas por sua seriedade, mas também pelos sapatos que tanto ela quanto Mathilde e o restante das convidadas usaram no evento.

“Há mais salto do que corpo”, “Com tanto dinheiro e tão mal vestidas, esses sapatos horríveis”, “Não pode usar um salto quase mais alto do que as suas pernas”, “Alguém que use esses sapatos com tanta plataforma: Não!”, “Não há problema em ser baixinha”, “É preciso superar os complexos... com esses saltos chama mais a atenção” e “É preciso ter um gosto tão ruim para calçar isso nos pés!”.

No ano passado, durante a entrega do Oscar, a filha mais nova de Pinault também chamou a atenção por sua seriedade, o que contrastava enormemente com o sorriso radiante de sua mãe. Poucos meses depois, várias fotos dela sorrindo e feliz ao lado de seu amigo Olmo Cuarón, filho de Alfonso Cuarón, foram divulgadas, já que ele a convidou para sua formatura. Parece que ela tem seu próprio código, reservando seu sorriso apenas para pessoas importantes em sua vida e mantendo a seriedade para os eventos no tapete vermelho.