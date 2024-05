Este programa desbancou o ‘Bebê Rena’ do primeiro lugar no top 10 da Netflix

A minissérie britânica ‘Bebê Rena’ causou um grande furor quando estreou na Netflix em 11 de abril, com uma história intensa inspirada na vida real de seu criador e protagonista, Richard Gadd.

Na sua semana de estreia, a série ocupou o quinto lugar no top 10 das séries em língua inglesa mais assistidos. Mas, na segunda semana, subiu para o primeiro lugar no ranking.

A partir de então, a comédia dramática de sete episódios permaneceu no topo da lista de séries em inglês mais assistidas na plataforma com milhões de visualizações acumuladas.

No entanto, após três semanas consecutivas na primeira posição, um projeto conseguiu tirar a coroa dele e deslocá-lo para o segundo lugar na lista de produções de TV mais visualizadas.

Trata-se de ‘The Roast of Tom Brady’, um especial de comédia parte do Netflix is a Joke Fest que foi transmitido ao vivo no serviço a partir do Kia Forum em Los Angeles em 5 de maio de 2024.

Com 13,8 milhões de visualizações e 42.200.000 horas assistidas, a produção alcançou o primeiro lugar no ranking de programas em inglês mais reproduzidos em todo o mundo de 6 a 12 de maio.

No entanto, apesar de ter acabado de chegar à primeira posição, o show de três horas de duração já está há duas semanas consecutivas no top 10 de programas de TV em inglês mais assistidos do gigante.

Tom Brady e Kevin Hart em The Roast of Tom Brady Netflix (Kevin Kwan/Netflix © 2024)

Os números obtidos derrubaram ‘Bebê Rena’, uma série que caiu para o segundo lugar depois de acumular apenas 11,4 milhões de visualizações e cerca de 45.400.000 horas assistidas na semana passada.

Embora não sejam resultados ruins, estão longe dos 18,6 milhões que obteve no período anterior. Apesar disso, o projeto continua sendo um dos mais bem-sucedidos da Netflix até agora em 2024.

Sobre o que é The Roast of Tom Brady?

O ‘The Roast of Tom Brady’ é um programa de comédia em que várias celebridades participaram para ‘tostar’ o ex-jogador de futebol americano com piadas e insultos cômicos por três horas.

Apresentado por Kevin Hart, o especial de stand up é o primeiro ‘roast’ transmitido ao vivo e sem edição na Netflix. No entanto, agora só está disponível uma versão editada do mesmo.

Tom Brady em The Greatest Roast Of All Time: Tom Brady Netflix (Adam Rose/Netflix © 2024)

A equipe de ataque contra Brady no brinde zombeteiro era composta por figuras do mundo da comédia, esportes e entretenimento, como Kim Kardashian e Ben Affleck.

A sinopse na plataforma diz: ‘Linhas ofensivas. Comédia de contato. Kevin Hart apresenta este evento em que Tom Brady, a lenda da NFL, defende as críticas de um time estelar”.

Tom Brady e Kim Kardashian em The Greatest Roast Of All Time: Tom Brady Netflix (Kevin Kwan/Netflix © 2024)

Brady, Hart, Casey Patterson, Jeff Ross e Jeff Clanagan atuaram como produtores executivos deste show de comédia negra que agora está fazendo sucesso no serviço digital.