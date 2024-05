“Esse amor quase morrendo”: nova música de Belo fala da separação com Gracyanne

Após semanas dando manchetes para jornais com a notícia de sua separação de Gracyanne Barbosa, o cantor Belo retorna a sua rotina de apresentações e se prepara para o shoe dste domingo, em Belo Horizonte, no evento Samba Prime.

Chamou a atenção dos seus fãs, entretanto, o fato dele colocar no repertório a música “Eu mudo”, que fez logo após o fim de seu casamento e que traz versos emblemáticos sobre seu relacionamento e o que pensava na época do afastamento com Gracyanne. “Olha a gente se perdendo/ E esse amor quase morrendo/ Mas, se sou eu o culpado de tudo, eu mudo, eu mudo”, diz a letra.

A música é assinada pelos compositores Umberto Tavares, Jefferson Junior e Rodrigo Oliveira, em parceria com Belo. “Estamos ensaiando para colocar ela, com certeza. A letra diz tudo, né?”, disse o cantor.

Belo e Gracyanne estiveram casados por 15 anos e o relacionamento acabou após descobrir a traição dela com o personal trainer, e desde então eles se afastaram e Gracyanne, inclusive, já deixou a antiga casa do casal.

Com 50 anos de idade e mais de 30 de carreira, Belo disse que tem sido muito bem recebido por seu público desde sua separação. “O público, no geral, tem me acolhido de maneira tão especial, tão carinhosa. Sempre receberam, mas, nesses últimos meses, tenho recebido tantos abraços e palavras de amor que não sei nem como agradecer. Faço isso cantando”, disse.