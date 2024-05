“Eles parecem muito tristes”, JLo exibe seus filhos Max e Emme, de 16 anos, mas suas fotos geram preocupação

Jennifer López é uma das cantoras e atrizes mais famosas e bem-sucedidas que, aos 54 anos, continua a triunfar e até parece ter 30 anos, com uma figura espetacular e um estilo incrível.

No entanto, a famosa também é uma ótima mãe e sempre coloca seus filhos gêmeos Max e Emme em primeiro lugar, que teve com Marc Anthony e já têm 16 anos.

Embora ela tenha tentado protegê-los e evitado mostrá-los nas redes sociais, recentemente compartilhou um vídeo adorável com imagens ao lado de seus filhos e gerou polêmica.

Recomendado:

JLo exibe seus filhos Max e Emme

Por ocasião do Dia das Mães, Jennifer Lopez compartilhou fotos inéditas de seus filhos desde quando eram crianças até agora que são adolescentes, com uma bela mensagem.

"Obrigada por me dar o privilégio e o presente de ser sua mãe. A mais bela bênção da minha vida. Todos os dias acordo e penso no que posso fazer para ser uma mãe melhor para você. Peço a Deus que instintivamente me permita ser capaz de sentir o que você precisa a cada momento para poder orientá-lo e amá-lo em todos os sentidos que eu puder, para poder mostrar com o exemplo o que é ser um ser amoroso, carinhoso, consciente, bom humano para si mesmo e para os outros. Lulu e Max, estou aqui PARA SEMPRE para apoiá-los, encorajá-los, lembrá-los da sua grandeza, da sua bondade e da sua capacidade ilimitada", foi a mensagem da famosa.

No entanto, as críticas começaram imediatamente e muitos expressaram também sua preocupação, pois afirmam que seus filhos parecem "tristes".

Algumas das reações nas redes foram: "Todos os dias ela acorda PENSANDO em quem será sua próxima vítima 😂😂😂😂 NÃO em seus filhos, fofoqueira!!", "Leve-os a um psicólogo, especialmente a menina que parece um indigente", "Pare de trocar de pai para eles, essas crianças parecem muito mal", "Bem, mulher, preste mais atenção em sua filha do que em Ben e suas bebedeiras, porque a menina parece tão perdida 😢", "essas crianças parecem muito tristes" e "se ela se preocupasse mais com seus filhos, eles pareceriam mais felizes".

A famosa causou preocupação e indignação com fotos dos filhos Instagram (@jlo/Instagram)

Não é a primeira vez que criticam JLo, especialmente pela forma como ela cria seus filhos e por permitir que sua filha se vista com roupas masculinas e nada glamourosas como as dela, mas a “diva do Bronx” deixa claro que não se importa com o que os outros dizem e sempre apoiará e amará seus filhos, que são sua prioridade.