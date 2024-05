“É uma grande fã”: este é o filme favorito da princesa Charlotte que fará todo mundo chorar

Na história do cinema, há um filme que marcou crianças e adultos por tratar do tema da amizade, dos apegos e desapegos que temos na vida. Trata-se de ‘Toy Story’, o primeiro longa-metragem feito por computador e que foi um grande sucesso de bilheteria. Acontece que um dos filhos do príncipe de Gales é um grande fã do filme. É a princesa Charlotte quem ama as aventuras do grande Buzz Lightyear e seus amigos.

Em abril de 2023, Kate Middleton visitou o The Baby Bank, uma associação que recolhe doações para famílias de Windsor e das localidades vizinhas de Maidenhead, Slough, Buckinghamshire e Berkshire, onde seus filhos frequentam a escola.

No percurso, a princesa notou um punhado de brinquedos do Buzz Lightyear, mencionando que sua filha Charlotte é uma “grande fã de ‘Toy Story’”, destacou a revista Hello.

‘Toy Story’ ensina os altos e baixos

A saga Toy Story trata sobre o que é crescer, com todos os seus altos e baixos, um caminho cheio de decepções e aprendizados no qual devemos aceitar as coisas inevitáveis da vida e seguir em frente enfrentando a dor da perda e não desistindo dela.

Avisamos que haverá spoilers de algumas cenas que fazem parte do crescimento da princesa Charlotte e que são as mais tristes da saga porque mostram a realidade com a qual nos deparamos desde crianças.

No filme, o tema da amizade é um dos mais importantes: como os laços entre pessoas muito diferentes são capazes de dar forças para seguir em frente apesar da adversidade é algo que no final de ‘Toy Story 2′ entendemos ao ouvir Buzz dizer que Andy crescerá e os esquecerá, e Woody responde “mas terei meu amigo Buzz Lightyear no infinito e além”.

Sobre a condição humana há muito a dizer, mas desta vez compartilharemos alguns dos momentos mais dramáticos, deprimentes e emocionantes dos quatro filmes de ‘Toy Story’.

Woody deslocado por Buzz

Quando Buzz Lightyear chega à casa de Andy, Woody é deslocado por ele em todos os sentidos, o astronauta fascina o menino e os outros brinquedos ficam cativados pelo carisma e habilidades do recém-chegado, fazendo com que o vaqueiro veja seu mundo mudar radicalmente. A cena com a música "Mudanças Estranhas" reflete perfeitamente os sentimentos que muitas pessoas sentem ou sentirão em algum momento de suas vidas.

Lotso se tornou o vilão

Lotso é o grande vilão da saga, o brinquedo favorito de Daisy, "nunca se viu uma criança e um brinquedo tão unidos", ouvimos dizer o palhaço Risadas, mas um dia ele, juntamente com outros dois brinquedos, foi esquecido no campo e ao voltar para a casa de sua dona, descobriu que havia sido substituído por um novo Lotso, transformando o adorável urso em um cruel tirano na creche Sunnyside, conforme relatado pelo portal Tomatazos.

O incinerador

Para aqueles que viram pela primeira vez o momento em que os brinquedos estão prestes a ser incinerados no lixão, foi uma experiência traumática; ao enfrentar um destino inevitável, todos se seguram pelas mãos para morrer juntos. Felizmente, foram resgatados, mas nos momentos anteriores a isso a tensão e o drama foram intensos.

Betty é levada longe de seus amigos

Apenas começa ‘Toy Story 4′ nos deparamos com uma das cenas mais tristes do filme, quando a Betty é levada para longe de seus amigos porque sua dona não a quer mais. Woody tenta resgatá-la, mas ela sabe que não tem mais lugar na casa do Andy. Em um último gesto de amor romântico, a pastora o convida a ir com ela, mas ele decide ficar para não deixar seus amigos sozinhos.

Woody se despede de seus amigos

O quarto filme da franquia nos deu um final inesperado em que Woody se despede de seus amigos de toda a vida para ficar com Betty, e é difícil não sentir o coração apertado quando dá o último abraço com Buzz e depois quando se veem de longe e o astronauta diz “até o infinito” e Woody completa com “e além”.

Buzz descobre que é um brinquedo

Depois de acreditar que era um verdadeiro guardião espacial, Buzz descobre por um anúncio de TV que na realidade é um brinquedo e não pode voar. A revelação que destroça seu mundo e tudo em que acreditava não o impede de fazer uma última tentativa, na qual confirma que, de fato, não pode voar. Este grande momento reflete o despertar da consciência que o ser humano tem em algum ou em vários momentos de sua vida, quando toma consciência de sua própria mortalidade, de que tudo é finito e que a fé não move montanhas neste mundo.

A história de Jessie

O que pode ser mais humano do que a necessidade de ser amado e a dor e angústia que o abandono gera? Jessie, a vaqueira, retrata isso perfeitamente em ‘Toy Story 2′ quando conhecemos sua triste história: ela era o brinquedo favorito de Emily, uma menina que era todo o seu universo e que a esqueceu e mais tarde a presenteou. A lembrança de um passado feliz em que se sentia amada é uma dor perpétua nela, que foi bem representada na música “Quando alguém me amava”.

A despedida de Andy dos seus brinquedos

O “adeus cowboy” não foi apenas uma despedida de Andy aos seus brinquedos, foi uma despedida dos personagens para todos nós que crescemos assistindo às suas aventuras, uma despedida da nossa infância e uma excelente representação do que é crescer.