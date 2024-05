Dua Lipa revela que não gosta de ir à terapia porque prefere confiar na astrologia

Dua Lipa surpreendeu ao revelar que, para enfrentar seus problemas, optou por não buscar ajuda de um terapeuta tradicional, preferindo, em vez disso, se encontrar mensalmente com ‘sua garota’ Rosie, que afirma ter a capacidade de prever o futuro através da análise do horóscopo e da posição dos astros.

Aqui compartilhamos o que a cantora disse sobre este estilo de vida incomum, que tem gerado muita discussão nas redes sociais.

O que disse a Dua Lipa?

Numa entrevista para o podcast Dish, a celebridade compartilhou como lidou com alguns processos importantes em sua vida, e por que prefere recorrer à astrologia em vez de fazer terapia.

"Vamos dizer assim. Não tenho terapeuta, mas tenho uma astróloga. Sempre que tenho um dilema, falo com a minha Rosie. Pergunto a ela, o que diz este mês? Como será? E ela me responde: 'querida, estes dias serão uma loucura'", declarou.

Dua também revelou que tem muita confiança em Rosie, por isso costuma se comunicar muito com ela.

"É muito bom. Eu amo. Costumava fazer isso [ter uma sessão astrológica] todos os anos no meu aniversário, para obter um resumo anual. Mas agora estou me aprofundando um pouco mais. Estou viciada", expressou.

Por que prefere consultar com uma astróloga?

Por outro lado, há algum tempo, a cantora havia expressado anteriormente suas opiniões sobre a terapia psicológica em uma entrevista para a revista Rolling Stone, onde mencionou:

"Para ser honesta, não sou muito boa em terapia", disse naquela época.

"Por mais que eu seja disciplinada em tantas áreas da minha vida, ou tente ser, me resulta um pouco mais difícil me abrir para falar sobre como me sinto... Acho que isso se deve em parte ao fato de que acredito ter uma comunicação muito fácil com meus amigos. Falo com meus amigos sobre tudo o que está acontecendo", explicou.