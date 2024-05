Demitido da Globo e recusado pelo SBT: Qual o futuro de Marcio Garcia na TV?

Sem contrato com a Globo e recusado pelo SBT, Marcio Garcia pode volta para a Record

A saída de Marcio Garcia da TV Globo é dada como certa. Mas, o famoso não deve mais ir para o SBT, Daniela Beyruti recusou o programa criado pelo apresentador, que pode voltar para a Record.

Segundo o jornalista Gabriel Perline, do IG Gente, a Record deu sinal positivo para um projeto inédito que mistura os três programas comandados por Marcio na Globo (Gente Inocente, Tamanho Família e The Voice).

A proposta foi levada para a Record depois que a filha de Silvio Santos afirmou que o novo programa de Marcio Garcia não teria espaço garantido na nova programação do SBT.

Rodrigo Faro será substituído por Márcio Garcia na Record?

A ideia inicial é colocar o programa de Marcio Garcia às quartas, deixando Rodrigo Faro quietinho aos domingos. Mas, isso não significa muito, já que o atual programa dominical está na corda bamba por causa da baixa audiência.

A baixa audiência aos domingos pode acabar com o programa de Rodrigo Faro na Record (Reprodução/Instagram)

Porém, o descontentamento com Rodrigo Faro nos bastidores da emissora, por causa da baixa audiência, é grande e pode ser que o famoso não renove seu contrato com a Record. Vale destacar que o atual acerto entre Faro e a emissora de Edir Macedo termina em dezembro de 2024.

Querendo evitar qualquer rivalidade entre Rodrigo Faro e Marcio Garcia, a Record espera que o Hora do Faro dê resultados melhores no segundo semestre. Ou seja, ainda nada foi decidido pela alta cúpula do canal.

O que se sabe sobre o novo programa de Marcio Garcia?

A Record topou fazer o programa de Marcio Garcia que foi recusado pela Globo e pelo SBT, mas vai mexer um pouco no projeto, que é um grande game show, com crianças, batalha entre as famílias de celebridades e também competição musical.

Marcio Garcia leva para Record programa que reúne suas três atrações feitas na Globo (João Miguel Júnior/Globo)

Sendo uma mistura dos três programas que o famoso já apresentou na Globo (Gente Inocente, Tamanho Família e The Voice), a nova atração precisa ser atualizada para entrar na grade de programação do canal.

A sinalização é importante para a Record não ser processada pela Globo por plágio. Porém, a grande questão ainda fica no ar: Será mesmo que Marcio Garcia não vai substituir Rodrigo Faro aos domingos?