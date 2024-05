Críticas caem sobre Paris Hilton após vídeo de seus bebês em um carro

A maternidade de Paris Hilton continua a ser alvo de críticas, não apenas por ter se tornado mãe por barriga de aluguel, mas também pelo tratamento e comportamento que tem com as crianças.

Embora a modelo tenha se mostrado orgulhosa de ser mãe de Phoenix, de 1 ano, e London, de 6 meses, a empresária não escapou de comentários duros nas redes sociais e agora os internautas estão focando em um de seus últimos vídeos no TikTok.

Hilton saiu para um passeio e mostrou sua “nova van de #SlivingMom” enquanto se dirigia para um almoço do Dia das Mães com os pequenos, que estavam adoráveis com seus looks, mas um detalhe em particular tem preocupado os usuários da internet, a ponto de serem chamados de “maus pais”.

Paris Hilton e o descuido com seus filhos pelo qual ela é criticada

Embora Paris Hilton esteja desfrutando da maternidade, os usuários destacaram que ela não tem levado em consideração a segurança de seus filhos devido à forma como instalou as cadeirinhas de carro, que não estão na posição correta e os expõe durante a viagem.

No vídeo, pode-se ver como esses artigos estavam orientados para a frente, em contraste com as recomendações de segurança viária que sugerem que crianças menores de dois anos devem viajar em assentos voltados para trás.

Da mesma forma, destacaram que o uso simultâneo de um sistema de ancoragem tipo latch e o cinto de segurança poderia comprometer a eficácia do assento para protegê-los. Por isso, mais de um pediu à famosa "contratar alguém para instalar as cadeirinhas de carro", e até um internauta se ofereceu para ajudar com o ajuste das correias.

"Oh, meu Deus, isso não pode ser real", "Essa mulher não sabe ser mãe", "Por que os pais se incomodam em colocá-los em assentos de segurança se não vão fazer isso corretamente?", "Alguém precisa explicar a ela como usar", foram alguns comentários.

Apesar das críticas, os seguidores da diva de 43 anos saíram em sua defesa e garantiram que depois de receber esses conselhos, ela mudou o assento das crianças.

Foi em 2021 que Paris se casou com Carter Reum, com quem se tornou mãe em 2023 com a chegada de seu filho Phoenix e mais tarde, em janeiro de 2024, com o nascimento de London. Ambos herdaram a beleza de sua mãe e já são considerados ícones da moda infantil.