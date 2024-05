Conheça a cirurgia que a sósia de Shakira do programa 'Yo me llamo' fez para se parecer com a original

Shakira foi surpreendida por sua imitadora no 'Yo me Llamo'

A última edição do ‘Yo Me Llamo’, transmitida pela Caracol Televisión, trouxe uma destacada representante da icônica Shakira. Andrea Correa surpreendeu o público com sua impressionante capacidade de imitar a talentosa cantora de Barranquilla, não apenas em sua voz, mas também em sua notável semelhança física. Recentemente, a imitadora decidiu dar um passo adiante ao se submeter a um procedimento estético para se assemelhar ainda mais à sua ídola.

ANÚNCIO

Depois de demonstrar seu potencial para imitar a voz da cantora colombiana e se destacar no "Templo da Imitação", Correa decidiu levar sua imitação para o próximo nível ao querer capturar cada traço característico da artista que tanto admira.

Com este objetivo em mente, a imitadora chilena recorreu ao bisturi para dar ao seu corpo aquele toque distintivo de Shakira. Através das suas redes sociais, Correa partilhou imagens da sua operação, desta vez, focada no seu abdômen.

Na fotografia, a artista aparece visivelmente feliz, usando uma faixa que a ajuda em seu processo pós-operatório. Nas redes sociais, os fãs estão ansiosos pelo resultado final da cirurgia e se perguntam se terá valido a pena ter passado por esse procedimento.

A decisão de Correa de se submeter a essa cirurgia tem gerado debate entre os seguidores, alguns elogiando sua dedicação e outros expressando preocupação com os riscos associados à cirurgia estética. "Se é para ficar mais parecida, seja bem-vinda"; "Ela é linda, esperamos ver como fica, mas já queremos ver seus quadris nesses bailes", foram algumas das reações dos usuários.

Sem dúvida, este retoque estético ajudará Andrea Correa a consolidar-se como uma figura proeminente no mundo da imitação. Seu talento é muito lembrado no país e é provável que continue surpreendendo e cativando audiências em outras partes do mundo onde decida demonstrar sua habilidade para interpretar a intérprete de ‘Waka Waka’ e ‘Hips don’t lie’.