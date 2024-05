Como escrever textos coloridos no WhatsApp: explicamos a nova tendência no aplicativo da Meta

Textos coloridos no WhatsApp

Os textos coloridos estão ganhando popularidade no WhatsApp. É por isso que vamos te explicar como executar essas novas práticas que estão no topo das tendências de uso do serviço de mensagens da Meta.

Embora esta não seja uma função própria do WhatsApp, pois é necessário usar aplicativos de terceiros, o truque é permitido para o serviço de mensagens. Você não precisa de um APK ou de um sistema de pirataria que rouba seus dados ou coloca em risco sua segurança.

Vamos ver então como escrever textos coloridos, conforme reportado pelo Infobae.

Vamos te explicar como fazer esse truque em cinco passos simples que qualquer pessoa pode aprender.

Você precisa de aplicativos externos. As pessoas do site mencionado recomendam estes três, que deixamos com seus links para Android: Stylish Text, BlueWords ou Fancy Text Generator. Todos têm diferentes opções que você pode explorar ao baixar a de sua preferência. Abra o aplicativo, sem a necessidade de abrir o WhatsApp ainda Depois de entrar, tudo o que você precisa fazer é redigir a mensagem. Depois de ter o seu texto, selecione o estilo, a fonte, cores e diferentes decorações Finalmente chega o último e mais simples dos passos: selecionar, escolher copiar, ir para o WhatsApp, abrir o chat com quem deseja compartilhar a mensagem e pressionar colar para enviar essa mensagem diferente para aquela pessoa ou grupo especial.

O WhatsApp não é apenas um simples aplicativo de mensagens. Dentro de sua interface, há uma enorme quantidade de funções e opções para interagir de diferentes maneiras com outros usuários. O serviço é muito diferente do que vimos em 2009, o ano em que nasceu, quando ainda não fazia parte do império de aplicativos da Meta (anteriormente conhecido como Facebook).