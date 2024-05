Belo inclui música sobre separação em seus shows; veja a letra de ‘Eu Mudo’

Uma das principais atrações do “Samba Prime”, evento que será realizado em Belo Horizonte neste final de semana, o cantor Belo anunciou que deverá apresentar a música “Eu Mudo” pela primeira vez. A canção, que fala sobre separação, foi divulgada por ele pouco tempo após a confirmação sobre o término de seu casamento com a influenciadora fitness Gracyanne Barbosa.

Conforme publicado pelo G1, Belo revelou que já está ensaiando a música para colocá-la na setlist da apresentação. Segundo ele, a letra “diz tudo” sobre o que está acontecendo. Vale lembrar que a canção foi composta por Belo em parceria com Umberto Tavares, Jefferson Junior e Rodrigo Oliveira.

Na letra, são cantados versos que fazem uma reflexão sobre um término e os motivos que levaram a ele. Confira alguns trechos da canção:

“Para de fingir que eu não existo/ Dividindo a mesma cama, eu, você e o desprezo/ Com o tempo a gente se acostuma/ Se afasta e só vai sobrar de mim o travesseiro.”

“Olha a gente se perdendo/ E esse amor quase morrendo/ Mas se sou eu o culpado de tudo? Eu mudo, eu mudo”.

Término conturbado

No mês de abril os fãs do cantor foram pegos de surpresa com o anúncio de que o casamento de Belo e Gracyanne Barbosa chegou ao fim. Desde então, a separação dos dois, que ficaram juntos por 15 anos, vem se mostrando repleta de polêmicas.

A princípio, uma suposta traição por parte de Gracyanne foi noticiada, sendo que semanas depois foi a vez do cantor ter um suposto caso extraconjugal exposto pelo mesmo colunista responsável por revelar o caso de Gracyanne com o personal Gilson de Oliveira. Atualmente, Belo estaria conhecendo melhor a modelo Ray Figliuzzi. Os dois estariam juntos há 4 meses.

Com o anúncio do término oficializado, o pagodeiro saiu da casa que dividia com Gracyanne e se mudou para uma mansão também localizada no Rio de Janeiro.