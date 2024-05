As impactantes fotos do dia em que Kate Middleton ofuscou James Bond e deixou as redes sem palavras

Não é possível negar o desejo de milhares de pessoas de ver Kate Middleton vestida de gala. Os encontros noturnos pareciam ter sido deixados de lado e vários meses se passaram sem ver a princesa de Gales brilhando com um de seus vestidos de festa.

Kate Middleton esbanjou elegância e estilo no tapete vermelho de ‘No Time to Die’

De acordo com o site Vanitatis, anos atrás, as expectativas eram muito altas, não apenas por ela, mas também porque ela estava acompanhada pelo príncipe William, o então príncipe Charles e a duquesa da Cornualha na estreia mundial do último filme ‘007, Sem Tempo Para Morrer’ (título no Brasil). Uma noite de gala no Royal Albert Hall em Londres, onde a princesa de Gales impressionou a todos os presentes com seu visual.

Kate Middleton arrasou no tapete vermelho (P. Lehman/Future Publishing via Getty Imag)

O grande aclamado da noite foi Daniel Craig, que também se despede do icônico personagem, tornando a noite cheia de sentimentos mistos. E, ao seu lado, Ana de Armas, Rami Malik e Billie Eilish, autora da música tema da trilha sonora. E, entre eles, uma Kate Middleton muito radiante, se juntando ao restante das mulheres presentes na opção dos brilhos.

A princesa de Gales usou um vestido de Jenny Packham com capa e cheio de lantejoulas

Para o que foi uma noite importante, Kate Middleton impressionou com um vestido de estreia cheio de lantejoulas douradas e prateadas. Este é um dos vestidos mais arrojados e menos conservadores até à data, uma vez que apresentava um decote pronunciado que formava uma espécie de nó com o resto do tecido até à altura da cintura.

Dos ombros dela partia um manto, um dos elementos mais característicos deste design, e complementava seu estilo com brincos dourados e um penteado elaborado completava o visual.

Kate Middleton e a família real britânica (P. Lehman/Future Publishing via Getty Imag)

E a designer não poderia ser ninguém menos que a favorita da princesa de Gales, Jenny Packham. Anteriormente, Kate Middleton já havia vestido um de seus designs mais aclamados, aquele vestido verde de paetês que usou em uma recepção em honra à sua visita oficial ao Paquistão.