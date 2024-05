As 5 séries mais assistidas atualmente na Netflix em nível global: de romances a dramas

A Netflix publicou na terça-feira passada, 14 de maio, as listas semanais dos dez filmes e programas de TV mais assistidos em sua plataforma globalmente no período de 6 a 12 de maio.

No caso das séries, não houve grandes surpresas, pois, embora novas produções tenham conseguido entrar no ranking, a maioria ratificou seu sucesso da semana anterior e permaneceu dentro do top 10.

Quer saber quais foram as séries mais reproduzidas na Netflix na última semana? Continue lendo para descobrir os 5 títulos com mais visualizações em todo o mundo durante esse período.

1. Bebê Rena

Após três semanas no topo do top 10 da TV de língua inglesa, a bem-sucedida série britânica caiu para o segundo lugar na semana de 6 a 12 de maio, com um total de 11,4 milhões de visualizações.

Sinopse: Quando um comediante em dificuldades mostra um pouco de bondade a uma mulher vulnerável, desencadeia-se uma obsessão doentia que ameaça destruir a vida de ambos.

Richard Gadd e Jessica Gunning em 'Bebê Rena' | Ed Miller / Netflix (Ed Miller/Netflix © 2024)

2. Um Homem por Inteiro

Com 6,7 milhões de visualizações, a minissérie baseada no romance homônimo de Tom Wolfe ficou em terceiro lugar no ranking de produções televisivas em inglês mais reproduzidas mundialmente.

Sinopse: Um magnata imobiliário de Atlanta precisa enfrentar inimigos implacáveis e tomar medidas extremas para voltar ao topo quando seu império começa a desmoronar.

Jeff Daniels como Charlie Croker na série 'Um Homem por Inteiro' |Netflix (Cortesía de Netflix © 2024)

3. O Caso Asunta

Pela terceira semana consecutiva, a série espanhola permaneceu em primeiro lugar na lista dos programas de TV em língua não inglesa mais assistidos no mundo, com 5,3 milhões de visualizações.

Sinopse: Quando os pais de Asunta, que tem apenas doze anos, denunciam o seu desaparecimento, a investigação rapidamente se vira contra eles. Inspirado em eventos reais.

Candela Peña e Tristán Ulloa em 'O Caso Asunta' | Manuel Fernández-Valdés / Netflix (Manuel Fernández-Valdés/Netflix © 2024)

4. Heeramandi

Com 4 milhões de visualizações, a série indiana de época manteve a segunda posição no ranking de projetos televisivos não falados em inglês com mais visualizações pela segunda semana consecutiva.

Sinopse: Mallikajaan é uma mulher astuta que lidera uma casa de cortesãs de elite, mas uma nova rival ameaça seu reino enquanto a rebelião contra os britânicos surge na Índia.

Aditi Rao Hydari como Bibbo em 'Heeramandi' | Netflix (Cortesía de Netflix © 2024)

5. Próximo!

A série de romance turca ficou em terceiro lugar no top 10 de TV não inglesa e em quinto lugar entre as séries mais assistidas globalmente em sua semana de estreia com 3,6 milhões de visualizações.

Sinopse: Com o apoio incondicional de suas melhores amigas, uma jovem advogada mergulha de cabeça no confuso mundo dos encontros modernos para superar uma dolorosa separação.