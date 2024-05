Apesar dos problemas com Harry, o criador de The Crown assegura que a série não será cancelada

Serie 'The Crown'

Durante um evento da Netflix, o criador de ‘The Crown’, Peter Morgan, compartilhou como a morte da Rainha Elizabeth II influenciou o fato de a série não retornar; apesar também dos problemas que Harry teve com a família real.

Vamos lembrar que foi há alguns meses que a produção lançou sua última temporada, encerrando assim este bem-sucedido projeto.

Por que não haverá mais temporadas?

No evento mencionado, Morgan aproveitou para explicar mais detalhadamente o motivo pelo qual tomou a decisão de não continuar com a história.

"Sempre pensei no programa como uma história sobre as duas casas, o Palácio de Buckingham e Downing Street, e nunca pensei nele como uma história sobre a família real. No entanto, é claro que é isso que todo mundo pensa que se trata, a família real, enquanto eu penso que se trata das duas casas," expressou.

Embora a série tenha se concentrado principalmente nas instituições políticas, Morgan destacou que a figura central sempre foi a Rainha, inicialmente representada por Claire Foy, depois por Olivia Colman e, finalmente, por Imelda Staunton.

“Mães, filhos, esposas, maridos, é disso que realmente se trata. E, é claro, no centro está esta mulher extraordinária. E para mim, no momento em que ela morreu, suponho que a partir desse momento eu não quis fazer mais, porque na verdade também se trata dela”, acrescentou.

O falecimento de Elizabeth II do Reino Unido ocorreu em setembro de 2022, e a quinta temporada de ‘The Crown’ estreou em novembro do mesmo ano, seguida pela sexta temporada entre novembro e dezembro de 2023. Inicialmente, o plano era narrar a história da monarca em três etapas distintas: sua juventude, maturidade e velhice.

Foi assim que deixou claro que a série não continuará, embora no presente surjam novas situações que sejam interessantes para serem retratadas, como os problemas que o Príncipe Harry teve com a família real.