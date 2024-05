Admiradores secretos e amor pelo ex: Gracyanne Barbosa abre o jogo

A entrevista exclusiva de Gracyanne Barbosa para o portal Metrópoles segue dando o que falar. Depois de ver seu nome envolvido em diversas polêmicas referentes ao término de seu casamento com o cantor Belo, Gracy abriu o coração e revelou seus sentimentos à colunista Fábia Oliveira.

Segundo as palavras da influenciadora, os boatos de que estaria conhecendo outras pessoas são falsos, visto que ela ainda se sente ligada ao ex-marido. “Além de não ter cabeça, amo o Belo. Preciso de um tempo para me curar”. Ela também afirma que não está se relacionando com seu admirador secreto, responsável por presenteá-la com rosas e itens de luxo nos últimos dias.

Segundo a coluna, diferente do imaginado a musa fitness tem 2 admiradores secretos. Um deles a presenteou com joias e buquês de flores, enquanto o outro teria sido responsável por enviar um relógio de luxo da marca Rolex. Apesar de estar surpresa com os presentes, Gracyanne também revelou que não é a primeira vez que recebe esse tipo de atenção.

Presentes secretos

Ao longo da última semana, Gracy fez uma série de publicações em suas redes sociais para agradecer a um admirador secreto que vem lhe enviando rosas e conjuntos de joias de luxo. Em uma das ocasiões, ela chegou a ser surpreendida enquanto treinava na academia em São Paulo.

Durante uma sessão de abdominais, ela foi interrompida pela entrega de uma sacola de uma famosa marca de joias. Ao abrir o presente, ela revelou um novo conjunto composto por brincos e colar de prata com zircônia, avaliados em R$1880. Vale lembrar que no dia anterior ela também recebeu outro conjunto de colar e brincos da mesma marca.

Na ocasião, Gracy aproveitou o momento para pedir novamente que o admirador se identifique, pois ela deseja agradecer adequadamente pelos presentes. No entanto, até o momento, a identidade do responsável pelos presentes permanece sem ser revelada.