A terceira temporada de ‘Bridgerton’ seria marcada pela morte deste personagem

Os fãs da série ‘Bridgerton’ tiveram que esperar um ano e dois meses para desfrutar da terceira temporada, que estreou na quinta-feira, 16 de maio, com a primeira parte contendo oito episódios, enquanto os últimos episódios chegarão à Netflix em 13 de junho. Penélope Featherington e Colin Bridgerton vão captar toda a atenção.

Nesta nova entrega, tudo indica que Penélope reúne coragem e deixa sua casa, pois seu objetivo é conseguir um marido, algo que não será muito fácil para ela. Enquanto isso, Colin muda de aparência para chamar a atenção das garotas de Londres. As diferenças ficaram no passado e ele estende a mão para ajudar Penélope a se casar logo.

Ele não é o único que vai mudar nesta temporada, pois Featherington também o fará. A segurança que ela cultivou e que a impulsiona a procurar seu futuro marido também a faz mudar seu estilo de roupa, parecendo muito melhor aos olhos de Colin, que aos poucos começará a se apaixonar por ela. No entanto, ela não só chama a atenção de seu amigo, mas também de outros cavalheiros prestigiosos.

Um deles será Lord Debling, que realmente valoriza a inteligência da jovem e não hesita em imaginar-se ao lado dela pelo resto de sua vida, já que sente que Penélope pode entendê-lo e dar-lhe espaço para continuar suas pesquisas no exterior. Sem dúvida, ele acredita que poderiam ser muito felizes. Colin os deixará? Ele lutará pelo amor de sua grande amiga ou permitirá que ela seja feliz ao lado de outro homem?

Talvez a chegada do Lord Debling seja necessária para que o amor entre Penélope e Colin se materialize. O final deste primeiro volume é de tirar o fôlego e deixa ansioso para descobrir o que acontece com o casal.

Quem morre nesta temporada?

É importante lembrar que a série é baseada em uma coleção de oito novelas homônimas, escritas por Julia Quinn, que contam a história do amor e das normas sociais da Inglaterra do século XIX enfrentadas pelos oito irmãos. Cada obra é dedicada a um irmão.

De acordo com os trabalhos, há alguns personagens que desaparecem da trama, e um deles é Marina Thompson, que tenta pôr fim à sua vida ao se lançar em um lago congelado. No entanto, seu marido Phillip percebe o que aconteceu e consegue resgatá-la. Ela agoniza por três dias, até que finalmente morre de uma condição pulmonar devido às águas frias do estuário.

No entanto, nestes oito capítulos que estrearam hoje não há indícios do suicídio de Marina, embora seja descartado que em junho apareça.