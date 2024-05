A suposta amante de William causa tumulto ao imitar Kate Middleton no meio de sua convalescença

Kate Middleton se tornou uma das mulheres mais queridas das diferentes famílias reais, por isso seu diagnóstico de câncer causou grande agitação e preocupação em todo o mundo. Agora, em meio à sua convalescença, o nome de Rose Hanbury, a mulher acusada de ser amante do príncipe William, voltou à tona.

Enquanto Middleton está passando por seu tratamento preventivo de quimioterapia e tirando um tempo longe de seus compromissos reais e vida pública, Hanbury foi vista no último fim de semana compartilhando com a rainha consorte Camila Parker, no encerramento do Badminton Horse Trials, o que indignou seguidores da família real britânica.

Embora a nobre tenha negado alguns meses atrás que não teve nenhum romance com o herdeiro ao trono, a imagem de ambos datada de 2017 onde são vistos juntos em um bar, continua causando fofocas.

Rose Hanbury copia o estilo de Kate Middleton

As teorias da conspiração não param em torno da vida de Kate Middleton e da família real, por isso as recentes aparições de Rose Hanbury têm levado muitos a pensar que ela está se preparando para ser coroada.

Agora, os comentários foram além depois que Hanbury copiou o estilo da princesa de Gales ao aparecer com um chapéu da marca Lock Hatters que a futura rainha consorte já havia usado no Dia da Lembrança em 2021.

Hanbury acompanhou-o com um elegante conjunto composto por uma saia lápis xadrez, juntamente com uma blusa e um suéter preto.

Embora as especulações tenham sido muitas, esta não é a primeira vez que Rose copia o estilo de Kate, que é uma referência de moda elegante, pois em outras ocasiões também apareceu usando os mesmos sapatos ou até vestidos muito semelhantes.

Embora possa ser apenas uma coincidência, os internautas criticaram a mulher por copiar Middleton, apesar de estar romanticamente ligada a William, então os comentários negativos não param de aparecer.

E parece que Hanbury tem estado mais próxima do que nunca do Rei Charles III e Camila Parker, com quem mantém uma estreita amizade, a ponto de seu filho Oliver Cholmondeley ter sido pajem em sua coroação ao lado de George, filho de Kate e William.