A protagonista de Bridgerton 3 paga com a mesma moeda àqueles que criticam seu peso em cenas quentes

Desde a sua estreia na Netflix, a série de época ‘Bridgerton’ tem cativado audiências em todo o mundo com a sua mistura de romance, intriga e ambientação exuberante do século XIX. Baseada nos aclamados romances de Julia Quinn , a adaptação da Netflix elevou o gênero do romance histórico a novas alturas, atraindo tanto os fãs dedicados do gênero quanto novos espectadores.

Escândalos, segredos e paixões proibidas se entrelaçam em um turbilhão de emoções e a cada temporada nos surpreendem elevando o nível. No entanto, os fãs não estavam nada satisfeitos com as decisões que a produção estava tomando, já que na terceira temporada optaram por pular o livro 'An Offer From a Gentleman' para contar a história de Penelope Featherington e Colin Bridgerton em 'Romancing Mister Bridgerton'.

Embora a história de Penélope também seja muito querida, os fãs queriam que tudo seguisse a ordem original. Isso fez com que muitos duvidassem da atriz que interpretaria a protagonista, criticando-a por sua aparência devido às cenas íntimas em que estaria envolvida.

Bridgerton 3 Isto é tudo o que você deve saber dos personagens que aparecerão na terceira temporada (Netflix)

Sobre o que é a temporada 3? Esta temporada se concentra em Penelope, a eterna e inadvertida solteira, e Colin, o encantador e aventureiro irmão Bridgerton, que descobrem que o amor pode surgir nos lugares mais inesperados.

Conforme a trama se desenvolve, mergulhamos nas complexidades do desejo e da lealdade em uma sociedade governada pelas aparências e expectativas.

A história segue Colin enquanto ele retorna a Londres após uma longa viagem ao exterior. À medida que Colin e Penelope passam mais tempo juntos, eles começam a perceber que seu relacionamento é mais profundo do que imaginavam. No entanto, ambos guardam segredos que poderiam mudar tudo. Enquanto Colin luta com sua crescente atração por Penelope, ela enfrenta suas próprias inseguranças e medos sobre seu futuro.

Nicola Coughlan dá uma lição aos haters

Bridgerton 3 A primeira parte da terceira temporada já está disponível (Netflix)

Agora que a temporada foi lançada, Nicola Coughlan calou muitas bocas em relação à sua aparência e às cenas íntimas em que esteve envolvida.

Segundo o que disse ao Los Angeles Times, ela achou libertador filmar cenas de sexo com seu coprotagonista Luke Newton apesar de seus nervos iniciais, e disse: “No final do dia, ambos estávamos deitados sob um cobertor, sem roupa, apenas descansando. Pensamos: ‘É por isso que os nudistas fazem isso’”.

Terceira temporada de Bridgerton

A atriz manteve-se especialmente firme em relação a "estar muito nua" para uma cena da terceira temporada de "Bridgerton" como resposta direta aos trolls que criticaram seu peso online. Coughlan colaborou de perto com a coordenadora de intimidade de "Bridgerton", Lizzy Talbot, em suas cenas de sexo da temporada 3 e disse: "Você diz: 'Ok, o que eu quero mostrar? O que não quero mostrar? O que está escrito e o que quero adicionar?'".

“Coughlan continuou: ‘Eu pedi especificamente que certas linhas e momentos fossem incluídos. Há uma cena em que estou muito nua diante da câmera, e essa foi minha ideia, minha escolha. Simplesmente senti como o maior ‘vai se foder’ de toda a conversa em torno do meu corpo; foi incrivelmente empoderador. Me senti linda naquele momento e pensei: ‘Quando tiver 80 anos, quero lembrar disso e lembrar o quão sexy eu parecia!’”