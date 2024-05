A primeira parte de ‘Bridgerton 3′ já foi lançada e isto é o que a crítica está dizendo até agora

O sucesso avassalador da série ‘Bridgerton’ na Netflix é inquestionável, pois não só fez com que todos falassem sobre a história criada por Julia Quinn e levada à tela por Shonda Rhymes, mas também cativou os corações dos espectadores ao redor do mundo.

ANÚNCIO

Com sua trama absorvente, cenários requintados e elenco talentoso, a série conseguiu transportar os espectadores para uma época de romance, intriga e extravagância. Cada episódio nos mergulha em bailes deslumbrantes, desencontros e romances proibidos apaixonados, ‘Bridgerton’ criou um universo cinematográfico que ressoou com o público de uma maneira única e poderosa.

Passaram-se 4 anos desde que a primeira temporada chegou à Netflix e agora, os fãs finalmente puderam assistir a tão esperada e muito polêmica terceira temporada.

Sobre o que é 'Bridgerton 3'?

Bridgerton 3 A primeira parte da terceira temporada já está disponível (Netflix)

Para o bem ou para o mal dos fãs, a Netflix foi muito inteligente ao elevar as expectativas desta temporada ao dividi-la em duas partes e, embora inicialmente houvesse muita irritação com as decisões tomadas pelos produtores, os primeiros comentários já estão circulando.

Talvez muitos estavam esperando ver a história que a autora retrata em 'An Offer From a Gentleman', no entanto, uma mudança fez com que adiantassem a história de Penelope Featherington e Colin Bridgerton em 'Romancing Mister Bridgerton'.

É assim que esta história se concentra em Penelope, a eterna e inadvertida solteira, e Colin, o charmoso e aventureiro irmão Bridgerton, que descobrem que o amor pode surgir nos lugares mais inesperados. Conforme a trama se desenrola, mergulhamos nas complexidades do desejo e da lealdade em uma sociedade regida pelas aparências e expectativas.

As grandes diferenças com o livro

Terceira temporada de Bridgerton

Os fãs não passaram despercebidos das grandes diferenças entre a série e o livro, começando pela inclusão de novos personagens e até pela modificação de certas personalidades para maximizar o envolvimento do público nos resultados.

ANÚNCIO

Para começar, um dos temas de conversa tem sido a ordem e o momento em que os eventos ocorrem. "Temos estado observando o amor platônico de (Penélope) e vendo o quão alheio Colin está a isso. Essa é uma dinâmica que só pode se desenvolver por um certo tempo antes que algo precise mudar. Realmente senti que era o momento certo para aproveitar o que foi acordado com eles", disse a showrunner.

Será que Bridgerton 3 funciona ou não?

Alguns afirmam que um dos erros que a série comete em relação aos livros é que não há tanto romance como os comerciais pregam, e que o casal principal desta temporada até agora tem sido sentido como rotineiro e comum.

Embora, é claro, também haja aqueles que estão fascinados com a química entre os atores que interpretam Penélope e Colin, especialmente depois de saber que na vida real são grandes amigos. E sem dar grandes spoilers, as cenas de beijos estão gerando muito, mas muito o que falar nas redes sociais.

Embora até agora mais comentários positivos possam ser lidos, em relação aos negativos, os internautas mencionam diálogos forçados e pouco naturais. Além disso, apontam tramas exageradas que acabam parecendo superficiais.

O que é um fato é que é muito cedo para julgar e ainda há muito Bridgerton pela frente, com a segunda parte chegando em junho.