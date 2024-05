A previsão do irmão de Lady Di sobre Harry que se tornou uma terrível realidade

Agora que o príncipe Harry terminou sua viagem oficial pela Nigéria e Charles voltou à vida pública para conceder novas honras ao príncipe William, é muito evidente que o único caminho possível para o duque de Sussex é o mesmo que Lady Diana tomou em seu último ano de vida.

Charles Spencer e a previsão sobre Harry que se concretizou

O repentino e rápido retorno de Harry ao Reino Unido serviu para demonstrar que nenhum membro da realeza moveria uma vírgula de sua agenda para encontrá-lo, ao mesmo tempo em que o tio Charles Spencer reapareceu para cumprir a promessa que fez em 1997 durante o funeral de Lady Di. O único irmão homem da princesa lançou algumas mensagens que hoje fazem mais sentido do que nunca.

Príncipe Harry e Meghan Markle em visita à Nigeria

A presença de seus tios maternos, Charles Spencer e Lady Jane Fellowers, e alguns de seus primos, no único evento público que o príncipe Harry teve em Londres, serviu para enviar uma mensagem que já havia sido ouvida no passado: se a família real falhar, os Spencer sempre estarão lá.

O príncipe Harry quer demonstrar seu poder e influência fora dos laços da monarquia britânica

“Alguém com uma nobreza natural como a sua, demonstrou no último ano que não precisava de nenhum título real para continuar a gerar o seu tipo particular de magia”, foi uma das frases lidas por Charles Spencer durante o funeral de Lady Diana. É importante lembrar que, quando Diana faleceu, já tinha assinado o divórcio e sabia-se que deixaria de usar o título de princesa de Gales, pois não lhe correspondia.

Meghan Markle e Príncipe Harry

No seu último ano de vida, Diana de Gales demonstrou muitas coisas, entre elas que, fora da monarquia britânica, ainda tinha uma enorme influência e capacidade para impulsionar os projetos humanitários que lhe interessavam.

Isso é exatamente o que o príncipe Harry está disposto a fazer e já começou em sua viagem à Nigéria, o duque de Sussex quer mostrar que pode ter um grande impacto positivo estando fora da monarquia britânica.