A minissérie mais picante da Netflix: tem 6 episódios e vai te abalar.

Depois de uma semana árdua de trabalho, todos estão ansiosos para que o fim de semana chegue para descansar e desfrutar da lista disponível na plataforma da Netflix. Se você quer uma série picante, não pode deixar de procurar “Fidelidade”.

"Fidelidad" é uma série italiana com apenas 6 episódios que aborda a história cotidiana dos casamentos longos e felizes que acabam desmoronando com a dúvida e a traição.

A série é baseada no romance homônimo de Marco Missiroli, que foi um grande sucesso na Europa. É dirigido por Stefano Cipani e Andrea Molaioli. E com um roteiro escrito por Elisa Amoruso, Laura Colella e Alessandro Fabbri.

De acordo com o portal Rating Cero, esta emocionante história estreou em fevereiro de 2022 e foi posicionada entre as melhores séries da plataforma digital. Os seis episódios têm entre 40 e 50 minutos de duração, então neste fim de semana você pode se deliciar com esta série que promete mantê-lo no sofá.

A dúvida e a decepção prejudicam a confiança

A história trata da vida de Carlo e Margherita, um casal de cerca de trinta anos que ainda está muito apaixonado, mas terá que enfrentar uma grande crise após um evento inesperado. A partir daí, as paixões eróticas não poderão mais ser evitadas.

O ator Michele Riondino (O Jovem Montalbano) interpreta Carlo, um escritor filho de uma família muito abastada em Milão, que divide seus dias entre as aulas na universidade e o romance que ainda não terminou e está cada vez mais difícil retomar.

Sob o título "Um homem, uma mulher", o livro de Carlo está parado, esperando decolar ou talvez aguardando ser abandonado em uma gaveta. A comparação com o relacionamento com sua esposa logo surge, enquanto ambos começam a sentir tentações por pessoas fora de seus relacionamentos.

Carlo sente atração por uma aluna, enquanto Margherita sente algo semelhante por seu fisioterapeuta que tenta desfazer os nós de seu corpo. A dúvida se instala entre eles e a antecipação da infidelidade é mais perigosa do que imaginam.

O sexo entre eles funciona maravilhosamente e a criatividade é frequente, mas a suspeita na mente de cada um em relação à infidelidade do outro será uma ruptura nesse casal que parece estar desmoronando. É aí que começa uma investigação que envolve verificar bolsos, papéis, bolsas. Algo que permita comprovar que a infidelidade é um fato.