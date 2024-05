A mãe de Justin Bieber reage ao rumor de que sua nora estaria grávida de gêmeos

Após seis anos de casamento feliz e de terem enfrentado grandes batalhas de saúde, Justin Bieber e sua esposa Hailey Baldwin finalmente anunciaram nesta quinta-feira, 9 de maio que estão esperando seu primeiro bebê, algo que emocionou muito seus fãs e que deixaram mensagens carinhosas em suas redes sociais. Pegou todos de surpresa.

ANÚNCIO

Na semana passada, o cantor canadense havia postado uma foto chorando e especulou-se que estava enfrentando uma crise matrimonial, inclusive, Stephen Baldwin, o próprio pai da modelo de 27 anos, pediu que rezassem por eles, aumentando ainda mais os rumores. No entanto, tudo indica que está mais relacionado à "doce espera".

Através de sua conta no Instagram, o artista de 30 anos publicou um vídeo e sete fotos do que parece ser uma renovação de votos, onde se vê Hailey com um vestido branco de renda justo ao seu corpo e mostra o crescimento de sua barriguinha. Ela também usava um véu de renda combinando com o traje. Em uma das fotos, ele a abraça com ternura, em seu colo.

Grandes celebridades manifestaram sua felicidade com a notícia, como sua melhor amiga Kendall Jenner, também Kim Kardashian, Kylie Jenner, Gwyneth Paltrow, Paris Hilton, Lewis Hamilton, Ellem Pompeo, Kourtney Kardashian, Linda Evangelista, Kate Hudson, Lindsay Lohan, Rumer Willis, Prince Royce e Demi Lovato, entre outros.

Os artistas não revelaram quantas semanas têm, mas o que é certo é que imediatamente na internet se especulou que Hailey seria mãe de gêmeos, mas nenhum dos dois deu detalhes sobre a gestação. No entanto, a mãe de Justin, Pattie Mallette, sim.

O rumor se espalhou rapidamente porque foi a própria Mallete quem comentou na postagem do pai de Hailey: "Parabéns vovô! Vamos ter os netos mais bonitos de todos!". Diante da onda de comentários, ela teve que se manifestar e afirmar que eles terão apenas um bebê: "Estou me referindo apenas ao geral. Com sorte, eventualmente terão mais de um". Ela também afirmou que eles serão ótimos pais.

Após a notícia da gravidez, nem tudo se concentrou no casal, mas também na ex-namorada de Justin, a atriz e cantora Selena Gomez, com quem ele compartilhou grande parte de sua vida, mas ela soube responder aos comentários dos internautas. Ela divulgou três imagens em suas histórias do Instagram, onde aparece muito feliz desfrutando com seu parceiro Benny Blanco: em um encontro com amigos, outra cozinhando e uma última: close up das mãos de ambos em preto e branco.

Os fãs de Justin e Hailey estão extremamente felizes e esperam que eles decidam mostrar o bebê que está a caminho.