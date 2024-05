Whoopi Goldberg revela que perdeu peso devido à droga Mounjaro

Whoopi Goldberg tem sido franca sobre sua jornada de perda de peso, revelando recentemente que o medicamento para diabetes tipo 2 chamado Mounjaro tem sido seu aliado nesse processo. Em uma aparição no “The Kelly Clarkson Show”, Goldberg compartilhou que perdeu o peso equivalente ao de “quase duas pessoas” graças a este medicamento.

A estrela de “The View” explicou que sua transformação foi impulsionada por comentários sobre sua aparência durante seu trabalho no filme ‘Till’, onde um crítico opinou que ela “estava usando um traje de banha”. Esse momento a fez refletir sobre sua saúde e bem-estar. Goldberg, de 68 anos, compartilhou com Clarkson que nunca havia prestado muita atenção ao seu peso antes de embarcar em sua jornada de perda de peso em 2021.

Whoopi Goldberg fala abertamente sobre sua surpreendente perda de peso

Apesar de sua falta de experiência nesse tipo de procedimento, o medicamento Mounjaro a ajudou a perder peso significativamente e a melhorar sua saúde em geral. "Estou tomando essa maravilhosa injeção que funciona para pessoas que precisam de ajuda e tem sido realmente bom para mim", disse Goldberg durante a entrevista.

Goldberg também refletiu sobre como o ganho de peso pode passar despercebido até que alguém o mencione, compartilhando que não havia percebido realmente seu peso até que os outros o mencionaram. Essa consciência a levou a tomar medidas para cuidar melhor de seu corpo e de sua saúde.

Além de sua jornada de perda de peso, Goldberg tem sido aberta sobre outros aspectos de sua vida, incluindo suas lutas contra o vício. Em seu novo livro, ‘Bits and Pieces: My Mother, My Brother, and Me’, Goldberg aprofunda em sua infância difícil e sua experiência com o vício em cocaína.

A luta de Whoopi Goldberg para se manter saudável

Através de sua franqueza e jornada pessoal, Goldberg busca eliminar o estigma que envolve os medicamentos para perda de peso e incentivar outros a cuidar de sua saúde de forma responsável. Sua história revela a importância de cuidar do corpo e da mente, e de buscar ajuda quando necessário.

Com a sua revelação sobre o papel de Mounjaro na sua jornada de perda de peso, Goldberg continua a inspirar outros a assumirem o controle da sua saúde e bem-estar. A sua coragem em partilhar a sua história é um lembrete de que nunca é tarde demais para fazer uma mudança.