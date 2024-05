Taylor Swift adiciona músicas do seu novo álbum ao setlist da turnê ‘The Eras Tour’

Taylor Swift está se preparando para retomar sua turnê mundial ‘The Eras Tour’, desta vez como parte de suas apresentações na Europa, começando em Paris, onde compartilhará com seus fãs um show que inclui a maior parte de suas fases musicais, além de poder surpreender ao adicionar novas músicas de seu último lançamento discográfico.

ANÚNCIO

A cantora americana se tornou uma das artistas mais populares nos últimos meses, levando em consideração o sucesso de suas regravações, sua turnê mundial e seu último álbum 'The Tortured Poets Department', com o qual quebrou recordes de reproduções e vendas em todo o mundo.

Taylor Swift durante el concierto de su gira Eras en el Estadio Monumental de Buenos Aires, Argentina, el jueves 9 de noviembre de 2023. (Foto AP/Natacha Pisarenko) AP (Natacha Pisarenko/AP)

Taylor Swift adicionará novas músicas ao setlist da turnê ‘The Eras Tour’

Como parte de sua turnê, a intérprete de ‘Blank Space’ inclui as músicas mais populares da maioria de seus discos, além de ter uma seção de músicas surpresa que fazem parte de seu catálogo; é por isso que Swift pode surpreender seus fãs com uma nova seção dentro do show de mais de 3 horas.

Recomendado:

Taylor Swift novo álbum Esta imagem produzida pela Republic Records mostra "The Tortured Poets Department" de Taylor Swift. (Republic Records via AP) (AP)

O departamento dos poetas torturados conta com 31 músicas, das quais entre 4 e 5 poderiam ser incluídas no setlist da turnê "The Eras Tour"; no entanto, também poderiam fazer parte da seção de músicas surpresa, onde Taylor Swift costuma estar sozinha no palco para interpretá-las com algum instrumento musical.

Taylor Swift novo álbum Esta imagem produzida pela Republic Records mostra "The Tortured Poets Department" de Taylor Swift. (Republic Records via AP) (AP)

Apesar de a artista não ter confirmado nada sobre as novas mudanças no seu show, durante sua primeira apresentação em Paris, as surpresas da nova fase da turnê 'The Eras Tour' serão reveladas.

Taylor Swift vai voltar à América Latina?

A intérprete de “22″ está se preparando para o lançamento de seu novo álbum de estúdio ‘The Tortured Poets Department’, no entanto, ela ainda está trabalhando nas próximas datas de sua turnê atual, com a qual ela voltará a percorrer parte do território dos Estados Unidos, por isso tem havido especulações sobre seu retorno à América Latina

Opening Night of Taylor Swift | The Eras Tour GLENDALE, ARIZONA - MARCH 17: Editorial use only and no commercial use at any time. No use on publication covers is permitted after August 9, 2023. Taylor Swift performs onstage for the opening night of "Taylor Swift | The Eras Tour" at State Farm Stadium on March 17, 2023 in Swift City, ERAzona (Glendale, Arizona). The city of Glendale, Arizona was ceremonially renamed to Swift City for March 17-18 in honor of The Eras Tour. (Photo by Kevin Winter/Getty Images for TAS Rights Management) (Kevin Winter/Getty Images for TAS Rights Mana)

Algumas contas especializadas em conteúdo da artista de 34 anos comentaram nas redes sociais sobre as negociações que a equipe de Swift teve para uma segunda etapa da turnê ‘The Eras Tour’ em vários pontos da América Latina.

Taylor Swift Getty imágenes (Marcelo Endelli/TAS23/Getty Images for TAS Rights Mana)

Até o momento, são apenas rumores, uma vez que Taylor Swift não comentou nada sobre seus planos de voltar à América Latina com sua turnê; no entanto, seus fãs permanecem entusiasmados com a possibilidade de desfrutar do espetáculo surpreendente, tendo em conta que muitos ficaram de fora.