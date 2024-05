Sophie Turner desabafa sobre divórcio e polêmicas envolvendo seu casamento com Joe Jonas

Meses depois da confirmação sobre o fim de seu casamento com Joe Jonas, a atriz Sophie Turner decidiu abrir o jogo e falar abertamente sobre os momentos anteriores e posteriores ao término de seu relacionamento. Conforme publicado pelo Estadão, ela também comentou sobre os processos jurídicos e desmentiu polêmicas sobre uma possível infidelidade.

ANÚNCIO

Após quatro anos, o casamento entre a atriz e o cantor terminou em setembro de 2023. A confirmação foi feita pelos dois por meio de uma publicação realizada no Instagram, mas foi apenas o início de uma série de polêmicas que envolveu a vida pessoal de Sophie e Joe.

Durante os momentos que se seguiram à divulgação do divórcio, Sophie recebeu uma série de acusações feitas pela mídia. Segundo as publicações, ela foi acusada de não cumprir com suas responsabilidades de mãe no que diz respeito às filhas do casal, Willa e Delphine. As meninas estavam sob os cuidados do pai, que estava nos EUA para a turnê do Jonas Brothers.

Recomendado:

Sobre esse acontecimento, Sophie revelou ter sido um momento torturante visto que ela se culpava constantemente por não estar ao lado das filhas devido ao trabalho. “No set eu fui contratada para ficar mais duas semanas, então não pude sair. E todas essas matérias começaram a sair, então doeu porque eu realmente me torturo a cada movimento que faço como mãe, a culpa da mãe é real”.

Processos e mais polêmicas

Além de relembrar das críticas sofridas pela mídia, Sophie também falou sobre os processos que move contra o ex-marido e revelou ter acreditado que não daria conta de passar por estas questões. Segundo ela, o apoio para se manter firme veio de sua advogada, que a fez entender que sua força deveria existir visto que o processo era um momento de luta por suas filhas.

Ela ainda revelou que ficou extremamente revoltada com os boatos de que o casamento teria terminado devido a uma traição de sua parte. “É incompreensível a quantidade de pessoas que inventam porcarias e as publicam com base em uma foto. Uma imagem pode valer mais que mil palavras, mas não é a minha história”.