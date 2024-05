“Sexo sempre foi algo proibido para mim”: Paolla Oliveira explica motivo de começar a expor sobre intimidade

Durante conversa no podcast ‘E Você?’, Paolla Oliveira, de 42 anos, explicou o motivo de começar a falar mais abertamente sobre sexo nas redes socais.

ANÚNCIO

De acordo com a atriz, que está em um relacionamento com o cantor Diogo Nogueira desde 2021, desfrutar os prazeres e conversar sobre sexo é algo importante.

“Estou mostrando mais meu relacionamento, a conquista de uma casa, que antigamente eu jamais abriria a porta da minha casa... Há algum tempo, eu jamais teria feito isso... Temos tanto orgulho em mostrar quando estamos trabalhando, então por que não mostrar quando estamos bem em outros aspectos da vida?”, reflete Paolla.

Recomendado:

“Parte natural da vida”

A celebridade também comenta que, para ela, falar sobre sexo sempre foi um tabu, mas que gosta de ver as mulheres comentando sobre isso.

“É bom ver as mulheres falando sobre sexo... Antes, o sexo sempre foi algo proibido para mim, como se as pessoas estivessem me observando, fossem voyeurs, mas é uma parte tão natural da vida”.

Assista à conversa na íntegra:

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira respondem à atriz que pediu para ser ‘marmita’ do casal

A atriz Julia Iorio ganhou o dia e a atenção que queria ao publicar um vídeo em suas redes sociais com indiretas à Paolla Oliveira e Diogo Nogueira.

Despretensiosamente, a mulher, que pública diversos vídeos engraçados em seu Instagram e trabalha com conteúdo resolveu encher a bola do casal de famosos, dizendo que era ‘injusto’ os dois estarem juntos enquanto tem gente que não tem nada.

Julia ainda sugere que quer ser ‘marmita’ do casal e que para conquistar os dois seria engraçada com eles. No entanto, ela diz que, se a mãe dela estiver assistindo ao vídeo, “é brincadeira”.

A atriz e o cantor aparentemente gostaram da brincadeira, pois deram uma resposta à jovem e marcaram ela na legenda do vídeo. “Oie, Julia, tudo bem?”, chegou a responder Paolla. E sobre ela afirmar que o vídeo não passa de brincadeira, eles também respondem “Ué, agora é brincadeira?”.