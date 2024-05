Ringo Starr diz que Paul McCartney desempenhou papel crucial no sucesso dos Beatles

Numa recente entrevista com o jornalista americano Dan Rather, o famoso baterista dos Beatles, Ringo Starr, destacou seu colega de trabalho, Paul McCartney, como um dos principais pilares para obter todos os sucessos e reconhecimentos mundiais da banda, que é reconhecida pela crítica como uma das mais importantes e bem-sucedidas da história da música.

O músico de 83 anos indicou que a dependência de trabalho do baixista foi a chave para a conclusão da gravação da maioria dos discos, já que vários problemas, como notáveis diferenças entre os membros e conflitos de ego, comprometeram seriamente a conclusão de muitos trabalhos.

Paul McCartney e Ringo Starr tocaram juntos em um show em Los Angeles Foto: AFP (Mike Coppola/AFP)

“Ele era viciado em trabalho”

Na conversa transmitida no AXS TV, Sir Richard Starkey (nome verdadeiro) relembrou seus gloriosos anos com os Beatles, lembrando, entre outras coisas, a criatividade de John Lennon, a versatilidade de George Harrison e a insistência e dedicação ao trabalho de Paul McCartney.

“O esforço que colocamos porque trabalhamos muito duro estava começando a desvanecer um pouco e sempre agradecemos a Paul até hoje. Graças a Paul, que era o viciado em trabalho da nossa banda, fizemos muitos mais discos do que John e eu teríamos feito. Costumávamos gostar de sentar um pouco mais e então Paul dizia ‘Muito bem, rapazes’ e entrávamos”, contou o criador de ‘Goodnight Vienna’.

Além dos elogios, Ringo Starr não escondeu as grandes diferenças e a relação tensa que se desenvolveu nos últimos anos entre cada um dos membros do quarteto de Liverpool: “Não nos dávamos bem. Éramos quatro rapazes, tínhamos entusiasmo. Nunca interferiu no caminho da música, por mais feia que fosse a briga. Todos demos o nosso melhor. E isso também foi um pouco mais tarde, o que acho que foi algo natural”.