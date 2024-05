Revelado o apelido cruel e impiedoso que Kate Middleton recebeu e que enfureceu William

Kate Middleton é uma das mulheres mais influentes do mundo atual. Desde sua maneira de se vestir até seu comportamento, tudo é replicado e comentado nas plataformas digitais sociais. Ao lado de seu marido, o príncipe William, eles formam um dos casais mais consolidados na monarquia britânica, apesar dos inúmeros rumores de uma suposta infidelidade dele com a marquesa Rose Hanbury.

O cruel e terrível apelido que Kate Middleton recebeu e que deixou William furioso

No entanto, a notícia agora está focada em outro aspecto, que é o novo apelido que Kate Middleton recebeu durante seus dias de estudante. A jovem, vinda de uma família de classe média britânica, depois de concluir o ensino médio, começou a estudar história da arte na Universidade Escocesa St. Andrews, onde, em 2001, conheceu o príncipe William.

Kate Middleton A princesa de Gales tem preferido não dar detalhes de sua enfermidade (Tristan Fewings/WPA Pool / Getty Images)

As suas origens ‘humildes’ geraram centenas de piadas e comentários sarcásticos do círculo íntimo do príncipe William, que a apelidaram de ‘doors to manual’, uma expressão utilizada pelas comissárias de bordo, profissão que Carole, a mãe de Kate, tinha antes de construir seu império de artigos de festa e se tornar milionária.

‘Waty Katie’, ‘Kate Middle Class’: os apelidos da princesa de Gales

Já namorando o príncipe, as coisas não mudaram para Kate, que recebeu um novo apelido: ‘Waty Katie’, um jogo de palavras com seu nome e o som da palavra ‘esperar’ em inglês, devido à quantidade de anos que a jovem passou com o herdeiro do trono britânico antes de se casar.

Nos últimos dias, surgiu uma nova e cruel maneira de se referir à princesa de Gales em público. Não bastavam os apelidos anteriores, mas o grupo do príncipe William chamava Kate de ‘Kate Middle Class’, uma tradução de ‘Kate Classe Média’, fazendo referência às suas origens.