Reconciliação? Shakira e Piqué poderiam ‘estar juntos’ novamente e esta seria a data de sua aparição pública

Depois de viver uma das separações mais midiáticas, Shakira e Piqué poderão se reencontrar no próximo verão, e os fãs já especulam a data exata em que provavelmente poderão ser vistos juntos, dois anos após anunciarem sua separação devido a uma infidelidade por parte do ex-jogador de futebol.

Shakira está vivendo um dos melhores momentos de sua carreira depois que sua separação a levou ao estúdio de gravação para exorcizar a dor que Piqué teria causado, resultando em algumas das músicas mais ouvidas de 2023. Essas músicas não apenas serviram como uma resposta, mas também quebraram recordes e estão prestes a levá-la a uma de suas turnês mundiais mais grandiosas e bem-sucedidas de sua carreira.

Shakira eGerard Piqué Instagram (Instagram: @shakira)

À sua lista de sucessos junta-se a sua participação em importantes eventos de moda como a Paris Fashion Week e sua estreia no MET Gala, com um traje vermelho assinado por Carolina Herrera que emulava uma rosa com grandes mangas volumosas, mas a sua participação noutro evento tem gerado especulações sobre um reencontro com Piqué.

A Shakira estará no A Noite do Ano 4?

Como já é tradição, A Noite do Ano está de volta neste verão para a sua quarta edição no estádio Santiago Bernabéu, que é um evento de boxe amador entre streamers organizado por Ibai Llanos, que também é parceiro de Piqué, e que inclui performances ao vivo de diversos artistas como Ozuna, Quevedo, Nicki Nicole, Eladio Carrión e Feid, apenas para citar alguns.

Isso gerou grande expectativa do público em conhecer a lista de convidados deste ano; no entanto, foi uma aparente 'piada' que teria desencadeado o rumor de que Shakira poderia fazer parte deste famoso evento, embora as probabilidades sejam poucas, pois vale lembrar que este evento faz parte dos eventos frequentados por Gerard Piqué e dos quais ele também é organizador, tornando assim um encontro entre os dois quase nulo.

A reação de Ibai Llanos ao possível convite de Shakira para o Noite do Ano 4

Foi uma reação de Ibai Llanos que provocou a onda de especulações sobre a apresentação de Shakira na Noite do Ano 4 que acontecerá no próximo sábado, 13 de julho.

Tudo começou quando um seguidor começou a brincar com o streamer de 29 anos, perguntando se havia a possibilidade de Shakira se apresentar no já famoso evento, à qual Llanos reagiu de forma emocionada, embora claramente tentasse a todo custo não soltar uma risadinha.

"São sete cantores: Rauw Alejandro, Don Omar, Mike Towers, Kidd Keo, Shakira...", ao qual Ibai Llanos respondeu: "Por que você acha que Shakira está incluída?", ao que o seguidor respondeu: "Antes você disse que era uma loucura, e mencionou algo sobre Bad Bunny, então pensei em Shakira porque estava ouvindo ela no carro antes", ao que o espanhol apenas fez o seguidor cantarolar uma das músicas da cantora de Barranquilla, mostrando que poderia ter sido apenas uma brincadeira.

É importante lembrar que um possível reencontro entre Shakira e Piqué é quase impossível, devido à forma como foi sua separação, embora seja preciso esperar para ver se a colombiana concorda.