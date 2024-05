RBD não parabenizou Anahí pelo seu aniversário! Nem mesmo seu ex-empresário Guillermo Rosas!

Anahí comemorou seu 41º aniversário em 14 de maio passado. O primeiro a parabenizá-la por seu aniversário foi seu marido, o ex-governador de Chiapas, Manuel Velasco “Hoje celebro a sua vida, celebro a mulher que és, a melhor esposa, a melhor amiga, a melhor companheira de vida e a melhor mãe”, foi a mensagem que Velasco escreveu.

Mas o que todos queríamos saber era se os membros do RBD iriam comemorar de forma pública, então deixamos o dia passar inteiro, esperando que a mensagem de algum deles pudesse chegar nos últimos minutos do dia.

Feliz Aniversário Amor da Minha Vida!

Hoje celebro sua vida, celebro a mulher que você é, a melhor esposa, a melhor amiga, a melhor companheira de vida e a melhor mãe.

Obrigado a Deus por sua vida, pois Ele te abençoou sendo uma mãe exemplar e amorosa com nossos filhos Manuel e Emiliano. pic.twitter.com/EboxiL9rmb — Manuel Velasco (@VelascoM_) 14 de maio de 2024

Nenhum RBD a felicitou

Após a espera, podemos confirmar que nenhum de seus colegas a parabenizou no dia mais importante de sua vida. Essa atitude pode dever-se ao ato pouco solidário que a cantora teve com o Christian Chávez, Maite Perroni, Dulce María e Christopher Uckerman, ao parabenizar publicamente seu ex-gerente Guillermo Rosas, que deve o pagamento de 20 concertos que a banda realizou na América Latina.

E embora dois membros do grupo tenham sido ativos na rede social Instagram através de stories, nenhum deles foi dedicado ao aniversário de Anahí. Christian Chávez dedicou suas stories a promover vídeos de seus seguidores no Brasil. Enquanto Maite Perroni pediu ajuda para as inundações em São Paulo, Brasil. Dulce María e Christopher Uckerman permaneceram inativos durante o dia de ontem.

Na rede social X, onde Anahí se tornou tendência, os RBD também não estiveram presentes.

O ex-gerente dela também não a parabenizou

No Publimetro, chama a nossa atenção o fato de que Guillermo Rosas, ex-gerente do grupo e de Anahí, também não dedicou nenhuma palavra nas redes sociais para sua “amiga”, sendo que a mensagem que ela lhe dedicou, também em seu aniversário, foi o gatilho para que os RBD se distanciassem de Mia Colucci.

Até agora, os membros do grupo ainda estão se seguindo nas redes sociais, então vamos continuar de olho em seus perfis caso um deles decida dar o primeiro unfollow.