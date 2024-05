Próximos garantem que JLo e Ben Affleck estão a caminho do divórcio

O amor entre Jennifer Lopez e Ben Affleck parece estar enfrentando problemas, de acordo com relatos recentes que sugerem que o casal pode estar se encaminhando para o divórcio. Fontes próximas revelaram à In Touch que Ben ‘abandonou’ a casa que morava com Jlo, indicando um ponto de ruptura em seu relacionamento.

A notícia surpreendeu muitos, já que o casal era visto como um dos mais fortes e apaixonados de Hollywood. No entanto, sinais de problemas têm sido evidentes nas últimas semanas, com Ben e Jennifer passando cada vez mais tempo separados.

Jennifer Lopez e Ben Affleck estariam à beira do divórcio

Um dos momentos mais destacados que fez soar os alarmes foi quando Ben não acompanhou Jennifer ao Met Gala, apesar de seu importante papel como co-anfitriã do evento. Enquanto Jennifer brilhava no tapete vermelho, Ben estava ausente, citando compromissos de trabalho como a razão de sua ausência.

No entanto, de acordo com a fonte da In Touch, este poderia ter sido o primeiro sinal de que o relacionamento estava em apuros. “Os sinais são claros: acabou”, revelou a fonte. “Estão caminhando para o divórcio, e, pela primeira vez, Ben não é o culpado.” Isto sugere que a decisão de terminar o casamento poderia ter sido tomada por Ben.

A fonte também revelou que Ben já se mudou e que é provável que o casal tenha que vender a casa que compartilharam por dois anos. Embora a fonte tenha apontado que Ben e Jennifer nunca deixarão de se amar, parece que as diferenças irreconciliáveis levaram o casal a tomar a difícil decisão de se separar.

Os obstáculos entre Jennifer Lopez e Ben Affleck

Os problemas na relação de Ben e Jennifer não são novos. Desde o início, eles têm enfrentado desafios relacionados à atenção da mídia e às expectativas da indústria do entretenimento. Embora ambos tenham tentado se comprometer e superar esses obstáculos, parece que alguns problemas persistem.

A notícia do possível divórcio de Ben e Jennifer surpreendeu muitos dos seus seguidores, que esperavam que o casal encontrasse a felicidade juntos depois de terem se reconciliado no ano passado. No entanto, parece que o amor entre eles não foi suficiente para superar os desafios que enfrentaram como casal.