Príncipe Harry e Meghan Markle ampliam trabalho humanitário com novas visitas extraoficiais

Recentemente, o Duque e a Duquesa de Sussex, Harry e Meghan, passaram três dias na Nigéria em uma visita que descreveram como “memorável e especial”.

Após essa estadia, o casal planeja realizar mais visitas “reais” extraoficiais a outros países, destacando a importância de seu trabalho humanitário e suas causas sociais.

Em entrevista à revista People, Harry mencionou a relevância dessas viagens para a Fundação Archewell, os Jogos Invictus e outras iniciativas nas quais estão envolvidos.

Ele enfatizou a necessidade de conhecer pessoalmente as pessoas beneficiadas por seus projetos. “Estamos ansiosos para viajar mais porque o trabalho é importante.

Seja a Fundação Archewell, a Invictus ou qualquer uma das nossas outras causas, sempre haverá motivos para conhecer as pessoas que estão no centro do nosso trabalho”, afirmou o duque.

Harry também expressou seu apreço pela África, um continente com o qual tem uma forte ligação devido ao seu trabalho de conservação e sua instituição de caridade, Sentebale.

“Você sabe o que a África significa para mim ao longo dos anos. Estou muito feliz em poder incluir a Nigéria agora [no Invictus].”

A visita à Nigéria foi marcada por encontros com várias comunidades e organizações locais. Harry e Meghan destacaram a hospitalidade e a riqueza cultural do país, expressando desejo de retornar no futuro para continuar seu trabalho de apoio.

Impacto das visitas extraoficiais

Essas visitas extraoficiais representam uma nova abordagem para o casal, que desde que se afastou das funções reais oficiais, busca maneiras alternativas de influenciar positivamente o mundo.

Através dessas viagens, Harry e Meghan pretendem trazer atenção para causas importantes e fortalecer suas conexões com diferentes comunidades ao redor do globo.

Além da Nigéria, o casal tem planos de visitar outros países, embora detalhes específicos sobre futuros destinos não tenham sido divulgados.

Essas iniciativas refletem seu compromisso contínuo com questões sociais e humanitárias, utilizando sua plataforma para promover mudanças positivas.

Harry e Meghan continuam a trabalhar em prol de suas causas, utilizando a visibilidade e a influência que possuem para criar um impacto duradouro.

As visitas extraoficiais são um exemplo de como o casal está redefinindo seu papel no cenário global, focando em ações concretas e engajamento direto com as comunidades.