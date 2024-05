Paris Hilton e Nicole Richie reunidas novamente: é publicada uma prévia de seu novo reality

Em dezembro de 2005, Paris foi classificada como problemática e o clube LAX decidiu não contar mais com a presença da herdeira do império Hilton. O problema é que Paris e sua então melhor amiga, Nicole Richie, disseram muitas coisas rudes.

Após quase duas décadas desde o cancelamento do bem-sucedido programa ‘The Simple Life’, Paris Hilton e Nicole Richie anunciaram sua reunião na tela pequena com um novo reality show. Nesta segunda-feira, as duas icônicas socialites compartilharam a emocionante notícia de seu próximo projeto.

Ainda não foi revelado nem o nome nem a descrição, mas espera-se que estreie ‘em breve’ na plataforma Peacock. A história do seu regresso à televisão foi partilhada nas redes sociais, onde Paris Hilton publicou um vídeo que mostrava um televisor com estática, mas onde se podiam ouvir as risadas contagiantes dela e de Nicole enquanto cantavam.

A televisão terá Paris Hilton e Nicole Richie como estrelas novamente

Este teaser foi suficiente para animar os fãs e causar um grande alvoroço nas redes sociais. O novo programa marcará uma nova era para Paris e Nicole, que se tornaram ícones da cultura pop durante o tempo em que estavam em ‘The Simple Life’. A série original foi transmitida de 2003 a 2007 nos canais americanos Fox e E! Entertainment.

