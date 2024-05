O leilão milionário de Sylvester Stallone: ele vai vender sua coleção de relógios avaliada em 6 milhões de dólares

O Sylvester Stallone, reconhecido ator e cineasta, decidiu se desfazer de parte de sua preciosa coleção de relógios de luxo. Onze peças únicas e de grande valor serão leiloadas na galeria Sotheby’s de Nova York em 5 de junho, com um preço estimado total de 6 milhões de dólares.

ANÚNCIO

Entre os artigos mais destacados do leilão encontra-se o Patek Philippe Grandmaster Chime, um dos relógios de pulso mais complexos já fabricados por relojoeiros de luxo, considerado pela casa de leilões como o ‘Santo Graal’ dos relógios de luxo. Este relógio, do qual existem apenas sete exemplares, destaca-se pelas suas 20 complicações, incluindo cinco mecanismos de campainha e um repetidor de data.

Sylvester Stallone e seus relógios de luxo exclusivos

Stallone adquiriu este relógio após um processo pessoal de solicitação direta ao conselho de administração da Patek Philippe, o que destaca sua exclusividade e seu valor estimado entre US$ 2,5 e US$ 5 milhões. Segundo o ator, ele considera esta peça uma obra de arte comparável às pinturas de Monet.

Recomendado:

El Patek Philippe Grandmaster Chime (Agencias)

Além do Grandmaster Chime, o leilão incluirá outros relógios de marcas prestigiosas como Rolex e Audemars Piguet. Destaca-se um Rolex lançado em 2016 para comemorar o 60º aniversário de um modelo icônico e um Audemars Piguet com mostrador azul e caixa de ouro rosa, avaliado em até US$ 200.000.

Cartier é uma das marcas de luxo mais desjadas (Agencias)

A paixão de Stallone por relógios começou logo após filmar ‘Rocky’, quando se inspirou em um relógio de ouro que viu no pulso do cantor Gregg Allman. Desde então, ele acumulou uma impressionante coleção, escolhendo peças valiosas tanto financeiramente quanto pelo seu significado pessoal. Este evento promete ser um marco significativo no mundo dos leilões de relógios de luxo, atraindo colecionadores e entusiastas de todo o mundo ansiosos por obter um pedaço da história do cinema e da relojoaria de luxo.