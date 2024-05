Netflix: o documentário chocante baseado em uma história real brutal

Os documentários de crimes reais são um dos gêneros mais procurados na plataforma Netflix e a lista é longa e variada. Dentro dela, há um que se destaca pelo impacto e pela brutalidade do caso. Estamos falando de ‘Isabella: O caso Nardoni’.

Este documentário é a história do que aconteceu com uma menina, Isabella Nardoni, com apenas 5 anos de idade, que foi assassinada por seu pai em cumplicidade com sua madrasta.

O infanticídio chocou todo o Brasil e mobilizou as autoridades para a investigação. A menina de 5 anos foi jogada pela janela do sexto andar do prédio onde moravam seu pai Alexandre Alves Nardoni (29) e sua madrasta, Anna Carolina Trotta Peixoto Jatobá (24), na cidade de São Paulo.

O casal foi responsável pelo crime, pelo qual foram condenados a 31 e 26 anos de prisão, respectivamente. Quase 12 anos após aquele dia fatídico, o país ainda lembra do homicídio.

Não foi um intruso

De acordo com as informações apresentadas neste documentário do gênero true crime, foi em 29 de março de 2008, ao norte de São Paulo, que a busca por descobrir o que realmente aconteceu com Isabella Nardoni começou sem retorno.

Embora a história contada por Alexandre e sua parceira afirmasse que um estranho havia invadido sua casa para jogar a filha de seu quarto, as inconsistências em seu depoimento estavam se tornando cada vez maiores.

As primeiras versões do caso indicaram que Nardoni deixou sua esposa e seus dois filhos, de 11 meses e 3 anos, no carro e subiu para o apartamento para colocar Isabella na cama.

Quando desceu para ajudar seu parceiro a entrar o resto da família na casa, viu como a menina de 5 anos estava caída agonizando no jardim. Profissionais de saúde tentaram reanimá-la por 34 minutos, mas a menina faleceu. Enquanto isso, a polícia desencadeou uma operação para encontrar o intruso.

As evidências encontradas pela polícia no local do crime indicavam uma situação diferente da relatada pelo pai e madrasta.

Seu pai, o assassino

As autoridades descobriram que a tela de proteção da janela do apartamento foi cortada intencionalmente para que a menina pudesse ser jogada e que havia manchas de sangue no quarto dos meio-irmãos de Isabella, de onde ela foi jogada.

O pai e a madrasta foram levados às autoridades para prestar depoimento em várias ocasiões, mas sempre foram liberados. No entanto, a opinião pública já os havia condenado pelo infanticídio e eram repudiados toda vez que saíam à rua.

De acordo com o portal Perfil, os primeiros relatórios forenses divulgados indicaram que o cadáver da menina apresentava sinais de asfixia. O documento colocava em dúvida se a menina teria caído, devido ao baixo número de fraturas em seu corpo.

Além da quebra do protetor de janela e das manchas, as suspeitas de que se tratava de um assassinato baseavam-se no testemunho do casal: não havia sinais de roubo na casa, nenhuma propriedade estava faltando e não havia sinais de que um intruso tivesse entrado no prédio, que tinha fortes medidas de segurança.

O relatório forense diz tudo

Um relatório forense mais detalhado concluiu que a menina havia sido jogada pelos pulsos, um dos quais tinha uma fratura que ocorreu enquanto ela ainda estava viva. Além disso, ela tinha um trauma craniano e a língua entre os dentes e lesões petequiais no coração e pulmões, indícios de que ela foi asfixiada. Também foram detectados hematomas e outras lesões anteriores.

Havia, além disso, vestígios de sangue pela residência, desde os quartos, o corredor, a maçaneta da porta de entrada e no lençol onde a menina se deitou ao chegar em casa naquela noite. No carro da família também havia sangue. Os investigadores afirmaram que tentaram limpar a cena do crime.

Em 7 de maio de 2008, o juiz Mauricio Fossen ordenou a prisão preventiva do casal. No início de 2009, três juízes da 4ª Câmara Criminal do TJ decidiram por unanimidade que ambos seriam levados a júri popular. O julgamento por homicídio qualificado começou em 22 de março de 2010, dois anos após a morte de Isabella.