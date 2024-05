Netflix: a NFL marca o início das transmissões esportivas e a NBA poderia se juntar.

Patrick Mahomes, do Kansas City Chiefs, foi capturado por um zagueiro do Pittsburgh Steelers no segundo jogo dos playoffs da NFL disputado em janeiro de 2022

Dois gigantes assinaram um contrato com importantes consequências nas transmissões esportivas: Netflix transmitirá ao vivo os dois jogos de Natal da NFL nesta temporada de 2024 e o acordo se estenderá até 2026.

É uma situação de ganha-ganha para ambas as empresas. A NFL se associa ao gigante do streaming e seus 270 milhões de assinantes, o que lhe permitirá alcançar todo o mundo com dois jogos em um dia que é feriado no mundo ocidental.

Além disso, Netflix se une aos contratos que a NFL possui com a Amazon Prime (os jogos de quinta-feira à noite) e o YouTube TV (Sunday Ticket), em uma jogada estratégica para se aproximar do público jovem e se posicionar na indústria de serviços OTT (over the top) enquanto a televisão a cabo está em declínio acentuado.

Por sua vez, para a Netflix, este acordo permite que ela entre de vez nas transmissões ao vivo, um produto que ela não tinha e que é um ativo importante de concorrentes como Peacock, Paramount, Apple TV nos Estados Unidos, além do StarPlus na América Latina.

Quais são os planos da Netflix para transmissões esportivas?

“No ano passado, decidimos fazer uma grande aposta em eventos ao vivo, aproveitando os fãs de comédia, reality shows e esportes. E não há eventos anuais ao vivo, esportivos ou de qualquer outro tipo, que se comparem às audiências que o futebol americano da NFL atrai”, disse Bela Bajaria, diretora de conteúdo da Netflix, que tem em mente os quase 30 milhões de espectadores que assistiram a cada um dos três jogos de Natal da NFL em 2023.

Essa aposta nos eventos esportivos ao vivo começou no mês passado, quando a Netflix concretizou um acordo de 10 anos com a WWE para transmitir ‘Raw’, seu principal evento de luta livre a partir de janeiro de 2025.

E a Netflix quer mais

Em abril, a NBA iniciou as negociações para os novos contratos de televisão a partir da temporada 2025-2026. Atualmente, a liga de basquete está em conversas com as empresas detentoras dos direitos atuais, Disney (ESPN) e WarnerBros.Discovery (TNT Sports), mas Netflix, NBC, YouTube TV e Amazon já manifestaram interesse em entrar no negócio.

A Netflix também manifestou interesse em adquirir os direitos televisivos do Torneio In-Season da NBA, um mini campeonato que estreou com relativo sucesso em dezembro de 2023 e foi vencido pelos Lakers.