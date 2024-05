“Não o culpo, ela é hipnotizante”: Ed Sheeran é pego admirando Shakira em até duas ocasiões

As celebridades fizeram parte dos convidados do MET Gala

Shakira continua sendo a grande sensação do mundo do entretenimento ao retornar com tudo não apenas aos microfones, mas também à vida pública, sendo vista em diversos eventos musicais e de moda onde costuma conquistar com seus looks.

Ele fez isso recentemente com sua aparição no MET Gala 2024, onde esbanjou glamour ao se transformar em uma rosa vermelha com um vestido desenhado por Carolina Herrera, que tinha uma longa cauda e mangas bufantes.

Foi a primeira participação da colombiana no evento de moda mais importante do ano, onde várias celebridades se reúnem com looks irreverentes, então Shakira não foi exceção e cativou mais de um.

Recomendado:

Ed Sheeran não resistiu à beleza de Shakira

Após o olhar icônico que Henry Cavill deu a Shakira no tapete vermelho do filme 'The Man from U.N.C.L.E.' em 2015, a história se repete, mas desta vez foi Ed Sheeran quem admirou a beleza da diva de 47 anos.

Nas redes sociais, surgiu o momento em que o cantor britânico foi flagrado encantado com Shakira, que posava e acenava para as câmeras exibindo seu visual.

Um usuário no X escreveu: ‘Olha o Ed Sheeran admirando a Shakira! Até fez uma dupla tomada e tudo!! Eu realmente não o culpo, Shakira é muito hipnotizante’, e postou o momento.

Look at Ed Sheeran admiring Shaki 😄 Doing a double-take and all!!

I really don’t blame him, Shakira is very hipnotizing

pic.twitter.com/1pRJ6zF0C7 — ✨Dani✨ (@danipal20) May 8, 2024

Embora a colombiana não tenha percebido que sua colega a estava observando, mais tarde posaram juntas no meio da festa, confirmando que mantêm uma estreita amizade.

Vamos lembrar que em 2023, Sheeran assegurou em uma entrevista à revista Rolling Stone que tinha uma colaboração com a artista, mas isso não é tudo, pois também teria ajudado nas letras de algumas de suas músicas do álbum 'As mulheres já não choram', que foi um grande sucesso mundial.

Embora Shakira não costuma estar ligada ao mundo da moda, após sua separação com Gerard Piqué, ela foi vista se envolvendo ao aparecer em diferentes desfiles, tornando a MET Gala um evento pendente em sua lista.

A intérprete de ‘Te felicito’ não só brilhou em sua passagem pela gala, mas também na after party onde apareceu com um sensual vestido de seda branco com alças e laços coquete juntamente com botas pretas XXL, que lhe conferiam o toque rockeiro que a tem representado ao longo de sua carreira.