Mike Tyson confessa que sua preparação para lutar contra Jake Paul tem sido dolorosa

Jake Paul vs Mike Tyson

No próximo dia 20 de julho, o estádio AT&T, em Arlington, Texas, será testemunha do tão esperado retorno ao ringue do ex-campeão mundial dos pesos pesados, Mike Tyson, que voltará por uma noite de sua aposentadoria aos 58 anos (fará aniversário em 30 de junho) para enfrentar o renomado youtuber, Jake Paul.

A última vez que “Iron Mike” lutou foi na exibição realizada em novembro de 2020 contra Roy Jones Jr., um evento que infelizmente não pôde contar com a presença do público devido à pandemia de Covid-19 que estava ocorrendo na época. A situação será muito diferente agora, pois espera-se que 80 mil espectadores sejam testemunhas.

Devido à notável diferença de idade e aos anos inativos em relação ao mais alto nível, a preparação de Tyson para enfrentar a luta tem sido longa e com muito sacrifício, como ele mesmo afirmou em uma declaração recente para a Newsmax TV.

Recomendado:

A dura confissão de Mike Tyson

Com um impressionante registro de 50 vitórias, 6 derrotas e 44 nocautes, a realidade de Tyson é muito diferente de seus anos de glória, e apesar de não se tratar de uma luta para defender algum título, ele reconheceu publicamente que a preparação tem sido bastante complicada devido aos fortes dores corporais e, acima de tudo, ao cansaço mental.

"Meu corpo está uma merda no momento. Estou com dor. Tenho ciática e de vez em quando esse problema aparece. Quando ataca, mal consigo falar! Graças a Deus é o único problema de saúde que tenho. Estou ótimo agora", confessou "Kid Dynamite".

Além de falar sobre sua realidade corporal, Mike Tyson aproveitou a oportunidade para opinar sobre Paul e fazer um aviso ao seu oponente de 27 anos: “Somos amigos, não há dúvida. Mas no ringue, não seremos. Eu realmente gosto do Jake, mas ele terá que lutar como se sua vida estivesse em jogo, porque é assim”.