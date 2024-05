Linha Direta desvenda tragédia que matou uma noiva num navio de cruzeiro

O 5º caso do Linha Direta vai ao ar nesta quinta-feira (09) na Globo. O programa de Pedro Bial desvenda um crime brutal que aconteceu há 13 anos e chocou os moradores de Saquarema (RJ).

Segundo a Globo, o próximo caso do Linha Direta, chamado Morte em Alto-Mar, desvenda a morte de Camilla Peixoto, que morreu aos 28 anos e foi encontrada sem vida no navio onde trabalhava como bartender.

O noivo, Bruno Souza Bicalho, que trabalhava como garçom, era o principal suspeito na morte da mulher. Em 2013, a Justiça decretou a prisão preventiva dele, que está foragido desde então.

Camila e Bruno dividiram a mesma cabine do navio e, segundo a denúncia do Ministério Público Federal, feita pelo procurador da República Thiago Lacerda Nobre, Bruno matou a noiva “por motivo fútil”.

O documento diz ainda que o garçom asfixiou e dificultou que Camilla Peixoto conseguisse se defender.

Que horas começa o Linha Direta na Globo?

Segundo a programação divulgada pela Globo, o 5º episódio do Linha Direta começa às 23h15 (,horário de Brasília), nesta quinta-feira (09), depois da série Os Outros.

Nos últimos quatro episódios, o Linha Direta trouxe à tona os casos da menina Beatriz Angélica e Jair Tércio Chuva, conhecido como Falso Profeta da Bahia, a chacina da família Gonçalves, no ABC Paulista, e o chama A Guarda do Neto.

Os detalhes sobre o 5º caso do Linha Direta

O término do noivado teria sido a motivação do crime. Bruno tinha muito ciúmes da noiva e temia pelo fim do relacionamento. Decidida, a jovem deixaria o navio no Porto de Santos, em São Paulo.

Após asfixiar Camila, Bruno ligou para a recepção do navio para informar sobre a situação na cabine e uma enfermeira foi chamada, mas ela já estava morta. Bruno Souza Bicalho é procurado pela polícia.