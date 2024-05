JLo foge das críticas do MET Gala para Paris com sua filha, mas são rotuladas de arrogantes por esse gesto

Jennifer Lopez tem sido uma das celebridades mais criticadas ao longo de sua carreira, seja por sua faceta como atriz ou cantora, e após sua participação no MET Gala 2024, ela voltou a ser alvo de fortes críticas, apesar de estar usando um vestido coberto de pedras preciosas e pérolas.

A artista foi acusada de ter feito um gesto rude a uma jornalista enquanto posava no tapete verde da cerimônia, depois que a jornalista perguntou com quem ela tinha ido ao evento e a diva de 57 anos se limitou a responder ‘Schiaparelli’, referindo-se ao estilista de sua roupa.

Diferentes internautas consideraram suas palavras como ‘arrogantes’, e por isso não pararam de lançar críticas em suas redes, além de apontar sua aparência como ‘cansada” e mais velha do que realmente é.

No meio das duras críticas, Jennifer Lopez foi direto para Paris com sua filha Emme para desfrutar de alguns dias longe de seus compromissos de trabalho, então mãe e filha foram vistas em diferentes lugares mostrando sua cumplicidade.

A famosa e a pequena foram direto ao Museu do Louvre na quinta-feira, 9 de maio, durante uma viagem e foram flagradas por alguns fãs enquanto estavam cercadas por sua equipe de segurança.

Para a ocasião, JLo usou um visual composto por jeans largos com camisa branca e um blazer preto longo, junto com tênis brancos e uma mini bolsa da Hermès Birkin, enquanto Emme mais uma vez permaneceu fiel ao seu estilo confortável ao aparecer com uma calça jeans mom e uma camisa de manga curta cor-de-rosa.

Ambas pareciam sérias o tempo todo enquanto eram cercadas por alguns fãs. Outra de suas saídas foi na sexta-feira, quando foram comer no luxuoso restaurante Ralph Lauren e protagonizaram um momento divertido com o qual mais de uma mãe se identificou.

É que, no meio de sua chegada ao local, a famosa pediu a sua filha para posar para uma foto, enquanto ela pedia para que continuasse andando, gesto que os adolescentes costumam fazer ao não querer posar na frente das câmeras de suas mães.

Lopez compartilhou em suas redes sociais um de seus elegantes momentos na cidade de Paris, ignorando completamente as zombarias e comentários negativos como tem feito ao longo de sua carreira.