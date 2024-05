Frontoplastia: veja como ficou a testa de Brunna Gonçalves após cirurgia de avanço capilar

Após realizar uma frontoplastia no início desta semana, Brunna Gonçalves apareceu nas redes sociais na última quarta-feira (15) para dar mais detalhes sobre o procedimento, também chamado de cirurgia de avanço capilar.

O vídeo começa com o médico responsável pelo procedimento realizando o pré-cirúrgico e marcando a testa de Brunna. “]...] A cirurgia é rápida, dura em média de uma hora e meia, duas horas”, diz a famosa.

Em seguida, o doutor dá mais detalhes sobre a cirurgia.

“Para quem não sabe, a frontoplastia é uma cirurgia na região frontal, na região da testa, e pode fazer a diminuição dela. No caso da Brunna, o que nós identificamos, apesar de ter harmonia, é que há uma diferença entre os Ts faciais: existe uma diferença de, mais ou menos, 1,5 cm”, explicou.

“Isso é mais exacerbado pelo rosto dela ser mais estreito. E isso sempre a incomodou. Então, a proposta, no caso, vai ser um avanço até mais ou menos em 5 cm aqui nessa linha [da testa]. Nós vamos fazer essa redução, onde esse cabelo aqui vai vir até mais ou menos essa região”, completou.

“Nem acredito que vou conseguir prender, fazer um rabo de cavalo, um coque, botar o cabelo para trás, sem medo de ser feliz!”, diz Brunna.

No final do vídeo, a dançarina explica como se sentiu.

“Acabei de sair da cirurgia e foi um sucesso. Estou me sentindo ótima. Estou só com um pouquinho de dor, que é normal. A faixinha que vou ficar por 10 dias direto, sem tirar, já me passaram todas as informações de pós-operatório e eu estou muito feliz! Gente, estou muito feliz! Nem parece que eu acabei de sair de uma cirurgia. Estou falando bem - um pouquinho grogue só por conta dos remédios - mas eu estou muito feliz com o resultado”.

“Realizei o meu sonho! Com o excelente trabalho do Dr. Rostand Lanverly, realizei a tão sonhada cirurgia de frontoplastia. Depois de anos, hoje me sinto mais segura e sem contratempos para a minha autoestima. Obrigado a todos os profissionais envolvidos, por fazerem parte do meu sonho! Megaaa feliz com o resultado!”, escreveu ela no Instagram.