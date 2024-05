Este filme na Netflix é o número um mundialmente, mas não agradou à crítica

Netflix recebe filmes originais em seu catálogo toda semana, mas nem todos têm a mesma sorte. Enquanto alguns são elogiados pela crítica, outros são criticados pelos especialistas.

O segundo é o caso do filme que atualmente está em primeiro lugar no top 10 de projetos cinematográficos em inglês mais reproduzidos globalmente no serviço digital.

Qual é o filme número 1 na Netflix que a crítica está destruindo?

Trata-se de ‘A mãe da noiva’, uma comédia romântica estrelada por Brooke Shields, Miranda Cosgrove e Benjamin Bratt que chegou à biblioteca do gigante em 9 de maio passado.

Com a impressionante quantidade de 26,7 milhões de visualizações acumuladas em três dias, o filme não apenas conquistou o primeiro lugar no ranking dos filmes em inglês mais assistidos de 6 a 12 de maio.

Também se tornou o filme mais assistido em geral na plataforma de streaming em todo o mundo. Graças aos seus números, pode-se afirmar que foi um verdadeiro sucesso entre o público.

No entanto, a situação não foi a mesma entre os críticos de cinema, que deram principalmente críticas negativas a esta comédia romântica dirigida por Mark Waters e escrita por Robin Bernheim.

A mãe da Noiva Netflix (Sasidis Sasisakulporn/Netflix © 2024)

O que a crítica disse sobre ‘A mãe da Noiva’?

Benjamin Lee do The Guardian disse que o filme “está um pouco acima do quão ruins essas coisas podem ser, mas não o suficiente para se aproximar de algo que mereça toda a sua atenção”.

Carla Meyer, do San Francisco Chronicle, afirmou que “todo o elenco é adorável e a paisagem é linda, por isso é o segundo pior filme de praia de Shields, depois de A Lagoa Azul”.

Marah Eakin, do Chicago Reader, chamou de “medíocre e sem sentido”. Além disso, ela afirmou: “Se você é um grande fã de alguém do elenco, então pode valer a pena assistir novamente, mas caso contrário, você pode enviar seus pêsames para este filme de casamento”.

Por sua vez, Tim Robey do Telegraph opinou que “Brooke Shields não merece esta comédia romântica barata”. Enquanto isso, Manuel Betancourt do AV Club concluiu que Shields e Bratt “não conseguem fazer esta mostra cansativa e batida do gênero cantar”.

A Mãe da Noiva Netflix (Sasidis Sasisakulporn/Netflix © 2024)

Além disso, Courtney Howard da Variety apontou que “embora nestes tempos difíceis seja apreciada uma comédia suave e descontraída, deixa muito a desejar a viagem com esses personagens simpáticos, mas pouco desenvolvidos”.

No entanto, alguns críticos foram mais benevolentes. Lya Rosén de La Tercera descreveu como uma “comédia romântica divertida” onde “o carisma de seus protagonistas e uma trama que, por sua leveza e positividade, se torna uma boa forma de escapar”.

A Mãe da Noiva Netflix (Sasidis Sasisakulporn/Netflix © 2024)

Sobre o que é ‘A Mãe da Noiva’?

A mãe da noiva se emociona quando a jovem Emma retorna do exterior para os Estados Unidos para fazer um anúncio impactante à sua amorosa mãe, Lana: ela vai se casar na Tailândia!

Ambas então viajam para uma ilha tropical no país asiático para o casamento que será realizado em um mês, mas a atmosfera alegre fica turva quando Lana descobre que o noivo é filho de um de seus ex.

No entanto, não se trata de qualquer ex-parceiro, mas do homem que destruiu seu coração como nenhum outro há vários anos. Conseguirão manter a paz pela festa de seus filhos? O antigo amor deles ressurgirá?