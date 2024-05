Estão afastados? Os problemas do RBD após a publicação de Anahí

Tudo indica que as coisas não estão indo muito bem entre os membros do RBD, após os problemas surgidos com o ex-representante Guillermo Rosas, que é amigo de Anahí, pois depois que a cantora o parabenizou em seu aniversário, os outros integrantes do grupo se manifestaram.

Aqui partilhamos o que aconteceu e o que se sabe até agora sobre os conflitos entre a banda mexicana.

O início dos problemas no RBD

Tudo começou no ano passado, quando o grupo estava no meio da turnê internacional que fizeram por várias cidades dos Estados Unidos, México e América Latina, pois foi anunciada a demissão de Guillermo Rosas, que foi uma peça importante no reencontro dos artistas.

Destacou que Rosas trabalhava com Anahí antes e também colaborou com Christian Chávez; inclusive, chegou a aparecer em algumas entrevistas para contar mais detalhes sobre a turnê.

Naquela época, especulou-se que sua demissão ocorreu porque descobriram que uma grande quantia em dinheiro estava faltando, embora nunca tenha sido confirmado, mas os outros membros do RBD garantiram que investigariam a situação para garantir que tudo estivesse em ordem, pois eles são sócios.

Depois, Christian apontou Rosas por ter roubado sua conta do YouTube, então ele não podia receber a monetização por seus vídeos. Enquanto Christopher Uckermann também apontou que as coisas não estavam bem.

Desde que terminou a turnê, Anahí se afasta de seus colegas; até mesmo parou de conviver com eles em eventos sociais.

A publicação de Anahí

Os problemas recentes começaram quando a cantora dedicou um feliz aniversário a Guillermo, o que gerou vários comentários nas redes sociais.

Após a agitação, Anahí emitiu um comunicado, no qual assegurou que estava tudo bem e que sua mensagem para Rosas não tinha relação com o que aconteceu no passado, pois ela decidiu deixar tudo para trás.

A reação dos membros do RBD

Após a mensagem de Anahí, Dulce e Christopher publicaram a mesma mensagem, sobre uma reflexão sobre maturidade e problemas. Até o momento, Cristian e Maite Perroni não se manifestaram, mas os fãs apontam que existem dois lados nessa situação.